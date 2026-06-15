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Falha em projeto adia abertura do novo Pronto Socorro de Pelotas

Segundo o prefeito Fernando Marroni, climatização não previa ar quente para quartos; Município também identificou problema na estrutura para tanques de oxigênio

Douglas Dutra

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