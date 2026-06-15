Cremers aponta risco de interdição ética em bloco obstétrico da Santa Casa de Bagé

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Conselho aponta problemas de escala e possíveis falhas na assistência à gestantes e recém-nascidos. Mariana Muza / RBS TV

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) apontou risco de interdição ética do bloco obstétrico da Santa Casa de Caridade de Bagé após identificar problemas na escala médica e possíveis falhas na assistência prestada a gestantes e recém-nascidos.

A manifestação foi encaminhada à Promotoria de Justiça Cível de Bagé após análise técnica realizada pelo Departamento de Fiscalização (Defis) do conselho. Segundo o Cremers, a documentação enviada pelo hospital revelou a ocorrência de plantões continuados, repetição de profissionais em turnos sucessivos e acúmulo expressivo de horas de trabalho por determinados médicos.

O alerta ocorre em meio à crise financeira enfrentada pela instituição. Na última semana, médicos da Santa Casa aprovaram a suspensão de parte dos atendimentos devido a atrasos salariais. Segundo o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), há profissionais com até nove meses de remunerações em atraso e a dívida acumulada do hospital chega a cerca de R$ 105 milhões.

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Diante da possibilidade de paralisação dos serviços, a Justiça determinou na quinta-feira (11) a manutenção integral dos atendimentos no bloco obstétrico da Santa Casa. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que apontou risco de desassistência a gestantes e recém-nascidos.

Conforme o Cremers, a situação continua sendo considerada especialmente preocupante por envolver o atendimento obstétrico, serviço que exige cobertura médica permanente e condições adequadas para garantir a segurança de pacientes e profissionais.

Em nota, o conselho afirmou que a manutenção de escalas baseadas em jornadas prolongadas pode comprometer o exercício ético e seguro da medicina e representar risco assistencial para gestantes, parturientes e recém-nascidos.

A possibilidade de interdição ética, porém, ainda não foi formalizada. Segundo informações repassadas pela assessoria do conselho, o tema ainda deverá passar por discussão e votação nas instâncias internas da entidade.

A fiscalização que originou o parecer ocorreu em maio, após denúncias relacionadas a possíveis falhas no atendimento médico da instituição.

Durante a inspeção, o Cremers afirma ter constatado uma série de problemas, entre eles a redução da escala médica do centro obstétrico, excesso de horas consecutivas de plantão para um mesmo profissional, ausência de anestesiologista presencial durante 24 horas, falta de escala específica de pediatra para atendimento em sala de parto, insuficiência de medicamentos considerados essenciais e atrasos no pagamento de médicos.

De acordo com o conselho, o conjunto de fatores pode resultar em risco de desassistência obstétrica.

A entidade ressalta que uma eventual interdição ética não significa o fechamento do hospital. Nesse tipo de medida, o Cremers pode determinar a suspensão da atividade médica em determinado setor ou serviço quando entender que não há condições mínimas para um atendimento seguro.

Procurada por GZH, a Santa Casa de Caridade de Bagé informou que discutiria o assunto em reunião nesta segunda-feira (15). Até a publicação desta reportagem, a instituição não havia encaminhado posicionamento oficial sobre os apontamentos. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.



