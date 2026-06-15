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Cremers aponta risco de interdição ética em bloco obstétrico da Santa Casa de Bagé

Conselho identificou excesso de horas de plantão, redução na escala médica e falhas na cobertura assistencial; hospital não foi interditado

Gabriel Veríssimo

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