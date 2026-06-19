Confirmado caso de raiva em morcego encontrado na Ilha da Torotama, em Rio Grande

Animal foi localizado em 11 de junho por uma equipe da Vigilância Ambiental em Saúde, em frente a uma unidade de saúde da localidade. Wilson Hoffmeister Junior / SEAPI

A Secretaria Municipal da Saúde de Rio Grande confirmou a presença do vírus da raiva em um morcego encontrado morto na Ilha da Torotama. O caso é o primeiro registro positivo da doença no município em 2026 e mobilizou uma série de ações de monitoramento e prevenção na região.

O animal foi localizado em 11 de junho por uma equipe da Vigilância Ambiental em Saúde, em frente a uma unidade de saúde da localidade. O material foi encaminhado para análise e o resultado positivo foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-RS) em 18 de junho.

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Segundo a superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Meneses, outros 14 morcegos já haviam sido encaminhados para análise neste ano, mas todos apresentaram resultado negativo para a doença.

— Neste ano, é o primeiro caso. O último morcego positivo havia sido identificado em 2023, na divisa dos bairros Castelo Branco e Santa Rosa — explica.

Após a confirmação, a Vigilância Ambiental iniciou os protocolos previstos pelo Ministério da Saúde para investigação e controle da doença. Entre as medidas adotadas estão a intensificação da vigilância epidemiológica na Torotama, ações educativas em escolas e unidades de saúde da região e o repasse de orientações técnicas a médicos-veterinários do município.

Atenção a morcegos com comportamento fora do padrão

Embora o caso não represente um surto, a Vigilância alerta para a possibilidade de outros morcegos estarem infectados, já que esses animais costumam viver em colônias.

A principal orientação é evitar qualquer contato direto com morcegos, vivos ou mortos.

— É importante que a população saiba diferenciar quando existe risco. Os morcegos são animais noturnos. Quando são encontrados voando durante o dia, caídos no chão ou apresentando comportamento diferente do habitual, pode haver suspeita de doença — afirma Michele.

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Nessas situações, a recomendação é não tocar no animal e impedir que cães e gatos se aproximem. A orientação é acionar a Vigilância Ambiental pelo WhatsApp (53) 3233-7289, para que o recolhimento seja realizado por equipes capacitadas.

A Secretaria da Saúde também orienta que não sejam utilizadas substâncias químicas nem realizadas intervenções em colônias de morcegos.

Sintomas da doença em animais domésticos

A raiva é uma doença viral que afeta o sistema nervoso central dos mamíferos e pode ser transmitida aos seres humanos.

Nos cães e gatos, os principais sinais incluem alterações neurológicas, dificuldade de coordenação motora, paralisia progressiva, sensibilidade à luz, mudanças na vocalização e dificuldade para se alimentar ou ingerir água.

— O animal também pode apresentar comportamento agressivo, mas é importante não confundir isso com casos de agressividade que já existiam anteriormente. Sempre é necessária a avaliação de um profissional para descartar outras doenças — destaca a superintendente.

A Secretaria reforça a importância de manter a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia, considerada a principal forma de prevenção contra a doença. Além disso, qualquer situação envolvendo morcegos deve ser comunicada às autoridades sanitárias para investigação.



