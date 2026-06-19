Saúde

Alerta sanitário
Notícia

Confirmado caso de raiva em morcego encontrado na Ilha da Torotama, em Rio Grande

Caso é o primeiro registro da doença no município em 2026; Vigilância orienta população a não tocar em animais caídos ou com comportamento estranho

Joanna Manhago

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