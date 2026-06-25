Com ocupação acima de 150%, Santa Casa do Rio Grande alerta para superlotação do pronto-socorro

Joanna Manhago/Grupo RBS

A Santa Casa do Rio Grande divulgou um alerta nesta quinta-feira (25) pedindo que a população procure o pronto-socorro da instituição apenas em situações de urgência e emergência. O pedido ocorre em meio a um cenário de superlotação da unidade, que registra ocupação de 152,38%.

Segundo comunicado publicado pelo hospital, todos os 50 pontos de cuidado— estruturas destinadas ao atendimento de urgência e emergência — disponíveis estão ocupados. Além disso, pacientes excedentes estão sendo acomodados em macas e em outros espaços da estrutura hospitalar, como salas de medicação, para garantir o atendimento.

De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, a capacidade física da emergência já opera no limite.

"A gente tem 50 pontos de cuidado e os 50 pontos de cuidado estão ocupados. Tem pacientes a mais que estão sendo acomodados em macas, salas de medicação é possível encaixar e acomodar. Mas chega um momento em que existe uma limitação física para acolher as pessoas", informou a Santa Casa.

Diante da situação, o hospital reforça que o pronto-socorro deve ser procurado prioritariamente por pacientes com quadros graves, que demandem atendimento imediato ou apresentem risco de morte.

Entre os casos considerados prioritários estão suspeitas de infarto, acidente vascular cerebral (AVC), falta de ar intensa, acidentes graves, hemorragias, surtos psicóticos e outras condições de maior gravidade.

Orientação é buscar UPAs e UBSs

Para situações de menor complexidade, a recomendação é que a população procure as unidades de pronto atendimento (UPAs) e as unidades básicas de saúde (UBSs).

Segundo a direção da Santa Casa, a medida busca preservar a capacidade de resposta da emergência para pacientes em estado crítico e reduzir o tempo de espera para quem necessita de atendimento imediato.

O pronto-socorro da instituição é referência regional para atendimentos de média e alta complexidade em áreas como AVC, trauma, cardiologia, saúde mental, oncologia e clínica médica.

Cenário de superlotação não é novo

Esta não é a primeira vez que a Santa Casa alerta para a sobrecarga da emergência. Em maio deste ano, o hospital já havia divulgado um pedido semelhante após registrar ocupação de 119% no pronto-socorro.

Na ocasião, o presidente da instituição, Renato Silveira, informou que a demanda crescente levou à ampliação da estrutura de atendimento. O hospital abriu novos leitos de retaguarda para tentar absorver o aumento de pacientes.