Saúde

Limitação
Notícia

Com ocupação acima de 150%, Santa Casa do Rio Grande alerta para superlotação do pronto-socorro

Hospital informa que todos os 50 pontos de cuidado estão ocupados e orienta pacientes com casos de menor complexidade a procurarem UPAs e UBSs

Joanna Manhago

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