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Com salários atrasados, médicos da Santa Casa de Bagé decidem suspender atendimentos

Paralisação deve começar na próxima segunda-feira e afetará consultas e cirurgias eletivas; urgência e emergência serão mantidas

Mariana Muza

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