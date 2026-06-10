Com salários atrasados, médicos da Santa Casa de Bagé decidem suspender atendimentos

Nas áreas consideradas essenciais, a previsão é de redução de até 40% dos atendimentos ambulatoriais. Mariana Muza / RBS TV

Médicos que atuam na Santa Casa de Caridade de Bagé decidiram suspender parte dos atendimentos a partir da próxima segunda-feira (15). A medida foi aprovada em assembleia-geral promovida pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e ocorre em meio a atrasos salariais e à crise financeira enfrentada pela instituição.

Segundo o sindicato, há profissionais com até nove meses de salários atrasados. A entidade também afirma que o hospital acumula dívidas que somam cerca de R$ 105 milhões.

Leia Mais Veja quais hospitais da Zona Sul ganharam novos equipamentos médicos pelo PAC Saúde

A paralisação atingirá os atendimentos eletivos em ambulatórios e as cirurgias eletivas, que deixarão de ser realizadas enquanto durar o movimento. Nas áreas consideradas essenciais, a previsão é de redução de até 40% dos atendimentos ambulatoriais.

De acordo com o Simers, os serviços de urgência e emergência serão mantidos integralmente. Também continuarão sendo realizados os tratamentos oncológicos já iniciados e outros procedimentos cuja interrupção possa representar risco à saúde dos pacientes.

A reportagem procurou a Santa Casa de Caridade de Bagé para comentar a decisão e a situação financeira da instituição, mas não recebeu retorno até esta publicação.



