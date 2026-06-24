Saúde

Saúde pública
Notícia

Assinado contrato para construção de Policlínica Regional e centro de reabilitação em Pelotas

Estruturas financiadas pelo PAC serão erguidas ao lado do Parque do Sesi e prometem ampliar atendimentos especializados pelo SUS

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