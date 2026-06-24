Assinado contrato para construção de Policlínica Regional e centro de reabilitação em Pelotas

Pelotas deve ganhar, em até um ano, uma nova Policlínica Regional e o primeiro Centro Especializado em Reabilitação (CER 4) do município. As obras, que somam R$ 35 milhões em investimentos, tiveram o contrato assinado nesta terça-feira (23) pelo prefeito Fernando Marroni e serão financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.
Os dois equipamentos serão construídos em uma área próxima ao Parque do Sesi. A execução ficará a cargo da empresa W C Engenharia e Arquitetura, de Itapoá (SC), vencedora da licitação.
Segundo a prefeitura, a Policlínica Regional deverá ampliar a oferta de consultas e atendimentos especializados para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com impacto direto na redução das filas por serviços de média complexidade.
O investimento inicial na unidade é de R$ 19,7 milhões. Após a conclusão da obra física, está previsto um novo aporte de R$ 13 milhões para aquisição de mobiliário e equipamentos.
Primeira estrutura própria para reabilitação
O CER 4, orçado em R$ 9,8 milhões, será o primeiro centro próprio de Pelotas voltado ao atendimento de pessoas com deficiência visual, auditiva, física e intelectual.
Atualmente, pacientes do município que necessitam desse tipo de acompanhamento precisam ser encaminhados para estruturas de referência em outras cidades. Segundo a prefeitura, o centro mais próximo fica em Bagé, a cerca de 194 quilômetros de distância.
A expectativa é que a nova unidade concentre terapias multidisciplinares e serviços especializados de reabilitação, reduzindo a necessidade de deslocamentos para tratamentos de longa duração.
Além da construção da estrutura, o governo federal prevê o repasse mensal de R$ 435 mil para custeio das atividades do centro após o início da operação.
Obras devem durar um ano
De acordo com o cronograma apresentado pelo município, as obras da Policlínica Regional e do CER 4 terão duração de aproximadamente 12 meses.
O contrato assinado nesta terça prevê investimento total de R$ 35 milhões, com participação financeira da prefeitura por meio de uma contrapartida de R$ 8,5 milhões.
Os dois equipamentos serão construídos em uma área que concentra importantes investimentos na rede pública de saúde da região.
O terreno fica próximo ao Hemocentro Regional, ao Hospital Regional de Pronto Socorro (HRPS) e ao futuro Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
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