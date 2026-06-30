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Após renúncia da provedora, empresário deve assumir comando da Santa Casa de Bagé até o fim do ano

Mudança ocorre em meio à crise financeira do hospital; futuro gestor promete "choque de gestão" para equilibrar as contas e evitar intervenção

Mariana Muza

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Felipe Valduga

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