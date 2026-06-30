Após renúncia da provedora, empresário deve assumir comando da Santa Casa de Bagé até o fim do ano

Posse de nova estão deve ser realizada nas próximas semanas. Mariana Muza / RBS TV

A crise financeira da Santa Casa de Caridade de Bagé provocou uma mudança no comando da instituição. Após a renúncia voluntária da provedora e do 1º vice-provedor durante assembleia da Irmandade realizada na segunda-feira (29), o empresário Lindonor Peruzzo foi escolhido para liderar uma gestão provisória até o fim de 2026.

A transição ainda depende do cumprimento das etapas previstas no Estatuto da Irmandade, incluindo a renúncia da atual mesa diretora e a convocação de uma nova assembleia para oficializar a composição da administração provisória. A expectativa é que a posse ocorra nas próximas semanas.

Em nota divulgada na manhã desta terça-feira (30), a Santa Casa afirmou que as renúncias ocorreram de forma voluntária e negou que a provedora e o vice-provedor tenham sido destituídos dos cargos.

Segundo a instituição, a proposta de criar uma comissão provisória começou a ser discutida há cerca de 30 dias, diante do agravamento da crise financeira. A atual gestão aceitou deixar os cargos para permitir a implantação de novas medidas administrativas e facilitar o acesso a recursos federais.

A administração interina será conduzida por Peruzzo até dezembro. Depois desse período, uma nova eleição definirá a provedoria para o mandato regular de dois anos.

Mudança ocorre em meio à crise financeira

A troca de comando acontece em um momento de forte instabilidade na Santa Casa. Nas últimas semanas, o hospital passou a enfrentar o risco de intervenção judicial após o agravamento da situação financeira, marcada por déficit mensal superior a R$ 1 milhão, dificuldades para manter fornecedores e atrasos no pagamento de honorários médicos.

Anteriormente, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) anunciou que médicos credenciados aprovaram a ampliação das restrições de atendimento diante do atraso nos pagamentos, que, segundo a entidade, chega a nove meses para parte dos profissionais. Essa medida deve vigorar a partir de amanhã.

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Peruzzo afirma que a mudança na gestão busca justamente evitar uma intervenção externa.

— Entendemos que os problemas da Santa Casa precisam ser resolvidos por nós. Não adianta esperar que um interventor venha resolver essa situação. Precisamos buscar melhorias, inclusive junto ao Estado, mas também tomar medidas de gestão para equilibrar receita e despesa — afirmou.

"Choque de gestão"

O futuro provedor diz que a prioridade será reorganizar as finanças da instituição sem comprometer os serviços prestados à população.

— Uma instituição precisa gastar aquilo que arrecada. Não adianta querer gastar mais do que entra. Precisamos buscar novos recursos, reduzir o déficit e colocar os compromissos em dia. Esse será o principal objetivo da nova gestão.

Segundo ele, ainda não há definição sobre os integrantes da futura mesa diretora. A composição será construída nos próximos dias, após reuniões com membros da Irmandade.

— Foi tudo decidido ontem [segunda-feira] à noite. Ainda vou montar a equipe e discutir quais serão as primeiras medidas. O objetivo é manter os serviços e tornar a instituição financeiramente viável.

Peruzzo afirma que encara a missão como uma contribuição à comunidade.

— Não prometo ser o salvador da pátria. Quero fazer a minha parte e ajudar, junto com a nova mesa diretora, a construir um caminho para equilibrar a Santa Casa e manter um hospital capaz de atender os anseios da comunidade.

Posse depende de assembleia

Antes da posse da nova gestão, a atual mesa diretora deverá formalizar a renúncia coletiva prevista no Estatuto da Irmandade. Em seguida, será convocada uma assembleia para eleger a administração provisória.

A expectativa é que esse processo seja concluído nas próximas semanas. Peruzzo permanecerá no cargo até o fim deste ano. Ao término desse período, uma nova eleição escolherá o provedor para o mandato regular de dois anos.

A mudança ocorre enquanto a Santa Casa busca alternativas para reduzir o déficit financeiro, regularizar os pagamentos em atraso e preservar o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Procurados por GZH, a ex-provedora Celi Oliveira dos Santos e o ex-1º vice-provedor Carlos Eduardo dos Santos ainda não haviam se manifestado até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.



