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"Agora eu tenho uma irmã de rim": pacientes recebem órgãos de uma mesma pessoa em transplante inédito no sul do Estado

Operação realizada no Hospital Universitário São Francisco de Paula durou seis horas; pacientes já estão se recuperando

Igor Islabão

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