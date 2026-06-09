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“Não é a mesma vacina disponível para a população”, diz Vigilância de Rio Grande sobre suspensão de imunizante contra a dengue

Município esclarece que produto interrompido era destinado a trabalhadores; Qdenga segue disponível para crianças e adolescentes

Laura Cosme

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