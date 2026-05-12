Vacinação contra gripe é retomada em São José do Norte após suspensão por falta de doses

Os idosos com mais de 60 anos representam o maior público imunizado até agora, com mais de 2,1 mil doses aplicadas. Eduarda Costa / Agencia RBS

A vacinação contra a gripe foi retomada nesta terça-feira (12) em São José do Norte, no sul do Estado, após ficar seis dias suspensa por falta de imunizantes. Uma nova remessa com 950 doses foi enviada ao município e entregue à Secretaria Municipal da Saúde na segunda-feira (11).

Com a reposição, a aplicação voltou a ser realizada em sete pontos de atendimento: unidades de saúde de Bujuru, Estreito, Capão do Meio, João Landell e Hélio Rossano, além do Posto Central e da Unidade Móvel.

Neste momento, a vacina segue disponível para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Estão incluídos crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos, gestantes, puérperas, povos quilombolas e indígenas, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, forças de segurança e salvamento, forças armadas, além de pessoas privadas de liberdade e profissionais do sistema prisional.

Leia Mais Santa Casa de Rio Grande tem superlotação no pronto-socorro e pede que população busque UBSs

Desde o início da campanha, mais de 3 mil pessoas já foram vacinadas em São José do Norte.

Os idosos com mais de 60 anos representam o maior público imunizado até agora, com mais de 2,1 mil doses aplicadas. Também receberam a vacina pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, crianças da faixa etária prioritária, gestantes e profissionais da educação.

A retomada ocorre em meio ao avanço de casos respiratórios no Estado. O Rio Grande do Sul decretou recentemente emergência em saúde pública após aumento expressivo nas internações por influenza.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.