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Vacinação contra gripe é retomada em São José do Norte após suspensão por falta de doses

Município recebeu remessa com 950 imunizantes e retomou aplicação em sete unidades de saúde nesta terça-feira (12)

Joanna Manhago

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