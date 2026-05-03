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UBS Osório amplia horário de atendimento para reforçar assistência durante o inverno em Pelotas

Unidade passa a receber o público até as 20h a partir desta segunda-feira; medida busca suprir demanda crescente por doenças respiratórias

Igor Islabão

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