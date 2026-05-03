UBS Osório amplia horário de atendimento para reforçar assistência durante o inverno em Pelotas

Decisão busca facilitar o acesso a população diante da alta procura por atendimentos relacionados a doenças respiratórias. Igor Islabão / Agência RBS

A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas vai ampliar, a partir desta segunda-feira (4), o horário de funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) Osório. O posto, que anteriormente operava apenas em turno comercial, passará a atender a comunidade das 7h30min às 12h e das 13h às 20h.

A decisão de estender o serviço busca facilitar o acesso da população que não consegue comparecer à unidade durante o dia e, principalmente, desafogar a rede pública diante da alta procura por atendimentos relacionados a doenças respiratórias, comuns com a queda das temperaturas.

Segundo a prefeitura, o novo cronograma será mantido por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade epidemiológica e demanda que justifique a operação extra.

Com a inclusão da UBS Osório, Pelotas agora conta com cinco unidades operando em turnos alternativos. As UBSs Py Crespo, Bom Jesus e Guabiroba já realizam atendimentos até as 21h. No bairro Barro Duro, o serviço funciona com horário ainda mais amplo, estendendo-se até as 22h.



