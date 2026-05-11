UBS Leocádia reabrirá em Pelotas após reforma com mão de obra prisional

Posto está fechado desde fevereiro de 2025. Igor Islabão / Grupo RBS

Após 15 meses com atividades suspensas, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Leocádia, no bairro Areal, em Pelotas, será reaberta nesta segunda-feira (11) após passar por reforma realizada com uso de mão de obra prisional.

A reabertura está marcada para as 8h. A unidade, localizada na Rua David Canabarro, 890, atende uma população estimada em 3,2 mil moradores.

A obra integrou o termo de cooperação firmado entre a prefeitura de Pelotas e a Polícia Penal, modelo que permite a atuação de pessoas privadas de liberdade na revitalização de prédios públicos.

Entre as melhorias executadas na UBS estão instalação de vigas e pilares de sustentação, troca de piso e nova pintura. As intervenções foram realizadas para adequação estrutural e segurança do prédio.

Modelo prevê remuneração e remição de pena

Pelo convênio, os apenados recebem remuneração equivalente a um salário mínimo e têm direito à remição de pena, com redução de um dia da condenação a cada três dias trabalhados.

A utilização de mão de obra prisional tem sido ampliada pelo município em obras de manutenção e reforma da rede pública de saúde.

Atendimentos serão retomados

Com a reabertura, a unidade voltará a oferecer atendimentos de enfermagem, consultas médicas e vacinação por meio da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF).

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os atendimentos odontológicos dos pacientes vinculados à UBS Leocádia seguirão temporariamente na UBS Bom Jesus. Segundo a prefeitura, a medida ocorre porque a manutenção dos equipamentos da área ainda não foi finalizada.



