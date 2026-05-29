Saúde

Doenças respiratórias
Notícia

Secretária de Saúde justifica decreto de emergência: "Vamos direcionar profissionais, insumos e recursos financeiros"

Decreto foi motivado por aumento dos casos de SRAG, que quadruplicaram na UPA Areal entre janeiro e maio

Gabriel Veríssimo

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