Secretária de Saúde justifica decreto de emergência: "Vamos direcionar profissionais, insumos e recursos financeiros"

Município registrou 48 internações e oito óbitos em 2026. Douglas Dutra / Agencia RBS

A secretária de Saúde de Pelotas, Ângela Moreira Vitória, explicou a decisão Executivo de decretar situação de emergência em saúde pública no município. O documento foi assinado pelo prefeito Fernando Marroni (PT) na última quinta-feira (28), em razão do aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e outras doenças respiratórias.

Segundo a secretária, a medida permite acelerar processos administrativos para enfrentar o aumento dessa demanda. Entre as ações previstas estão a ampliação da compra de medicamentos e a aquisição de mais 20 leitos no Hospital Santa Casa de Pelotas.

Em 2026, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Areal, local com maior demanda de atendimento, registrou uma escalada no casos de SRAG ao longo dos meses. Em janeiro, a unidade recebeu 51 pacientes com SRAG. Em maio, o número foi de 201.

Até agora, foram registradas 48 internações e oito óbitos por doenças respiratórias em 2026. Em todo o ano de 2025, 182 hospitalizações e 27 óbitos. Em 2024 foram 48 mortes.

— A perspectiva é de que poderemos nos aproximar muito do que foi 2025. Vamos modificar, então, o planejamento, direcionando profissionais, estruturas, insumos e recursos financeiros para os locais com maior necessidade. Então, para isso serve o decreto — afirma a secretária.

Além do remanejamento de equipes, o decreto também permite agilizar a ampliação de contratos vigentes para evitar desabastecimento nas unidades de saúde.

— Temos contratos para aquisição de medicamentos e, neste momento, precisamos ampliar esses quantitativos. O decreto permite essa adequação de forma mais rápida, garantindo que a população não saia apenas com a receita na mão, mas já com o medicamento disponível para o tratamento — explica.

Ações de enfrentamento

Paralelamente ao decreto, a prefeitura anunciou medidas para intensificar o combate às doenças respiratórias durante o período de maior circulação viral.

A UBAI Navegantes passará a contar com atendimento pediátrico no turno da noite, com o objetivo de reduzir a demanda no pronto-socorro, especialmente nos horários de maior incidência de crises de asma e bronquite.