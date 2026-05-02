Santa Casa do Rio Grande tem incremento de R$ 14 milhões para média e alta complexidade 

Unidade é referência para 21 municípios da região. Divulgação / Ascom Santa Casa Rio Grande

O Ministério da Saúde garantiu, na quarta-feira (29), a ampliação anual no Teto de Média e Alta Complexidade (MAC) da Santa Casa de Rio Grande em aproximadamente R$ 14 milhões. A confirmação ocorreu durante agenda da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, no gabinete do ministro da Saúde Alexandre Padilha.

O recurso passa a ser incorporado ao contrato da instituição e será repassado mensalmente através do governo do Estado. Esse é o principal mecanismo de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimentos hospitalares especializados.

No dia 14 de abril, representantes do ministério estiveram na Santa Casa de Rio Grande para tratar da crise financeira do hospital, que enfrenta um processo de recuperação judicial desde 2022. Na ocasião, a ampliação do Teto MAC foi a principal pauta.

Leia Mais Bombeiros e Marinha buscam por desaparecidos na Lagoa dos Patos; um corpo foi encontrado

Esse incremento é considerado essencial para reduzir o déficit orçamentário da Santa Casa e manter o atendimento à população de Rio Grande e de municípios da região.

A Santa Casa de Rio Grande é referência em atendimentos para 21 municípios da região Sul. O hospital vem buscando medidas estruturais e apoio das três esferas de governo para reduzir o déficit orçamentário.