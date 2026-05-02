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Santa Casa do Rio Grande tem incremento de R$ 14 milhões para média e alta complexidade 

Novo aporte foi garantido pelo Ministério da Saúde nesta semana; hospital está processo de recuperação judicial desde 2022

Gabriel Veríssimo

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