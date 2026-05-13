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Rio Grande vai oferecer novo exame de HPV pelo SUS para prevenir câncer de colo do útero

Teste começará a substituir gradualmente o Papanicolau nas UBSs e permite identificar casos de risco antes do surgimento de lesões

Laura Cosme

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