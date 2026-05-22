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Rio Grande monta força-tarefa para aplicar vacinas contra gripe e Covid-19 no fim de semana

Ação especial ocorre em shoppings, unidades de saúde e no Cassino para reforçar proteção contra doenças respiratórias; confira locais e horários

Joanna Manhago

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