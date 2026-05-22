Rio Grande monta força-tarefa para aplicar vacinas contra gripe e Covid-19 no fim de semana

As ações vão acontecer no sábado (23) e domingo (24). Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Secretaria Municipal da Saúde de Rio Grande promove neste sábado (24) e domingo (25) uma mobilização de vacinação contra gripe e Covid-19 em diferentes pontos do município. A ação ocorrerá em unidades de saúde, shoppings e também no balneário Cassino.

Leia Mais Rio Grande do Sul entra em categoria de risco por aumento de casos respiratórios

No sábado, a vacinação será realizada na UBS Parque Marinha, das 8h às 16h. No Cassino, a unidade móvel ficará estacionada na Avenida Rio Grande, das 14h às 19h.

Também haverá aplicação de vacinas no Praça Rio Grande Shopping, das 15h às 20h, e no Partage Shopping Rio Grande, das 16h às 20h.

Leia Mais Mortes por gripe e doenças respiratórias graves sobem 26,7% em uma semana em Rio Grande

Já no domingo, as equipes atuarão na Orla da Henrique Pancada, das 13h às 17h.

A vacina contra a gripe será destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos, crianças, gestantes, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas e caminhoneiros.

Já a vacina contra a Covid-19 estará disponível para pessoas aptas a receber a imunização conforme os critérios vigentes do Ministério da Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos graves, internações e mortes causadas por doenças respiratórias.

