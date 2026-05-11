Rio Grande adota aplicativo que reúne serviços do SUS em plataforma digital

No momento, app está disponível apenas para Android. Divulgação/Prefeitura de Rio Grande

A rotina da saúde pública em Rio Grande passa a contar com uma nova ferramenta digital. O município começou a utilizar o aplicativo Saúde na Mão, plataforma que reúne serviços e informações do Sistema Único de Saúde (SUS) em um único ambiente.

Segundo a prefeitura, Rio Grande é o primeiro município do Rio Grande do Sul a adotar a tecnologia.

A proposta é concentrar no celular informações utilizadas pelos pacientes da rede pública, com acesso a histórico de atendimentos, localização de unidades de saúde e orientações sobre qual serviço procurar de acordo com sintomas apresentados.

O acesso ao aplicativo é feito por meio de cadastro vinculado ao Gov.br.

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Atendimento mais acessível

Após baixar a plataforma, o usuário pode consultar dados pessoais e acompanhar informações relacionadas ao atendimento na rede municipal.

A estudante Mariana Oliveira, que está grávida de gêmeos, acredita que a ferramenta pode facilitar o acompanhamento de pacientes que utilizam os serviços de saúde com frequência.

— Acho que vai ser muito importante, ainda mais no meu caso, por ser uma gestação gemelar. Ter esse atendimento no aplicativo e um acesso mais fácil e rápido ajuda bastante — afirma.

A aposentada Cátia Lorena Fernandes Teixeira avalia que a novidade pode reduzir deslocamentos até unidades de saúde.

— É muito positivo, porque não vamos ter necessidade de vir até o posto para algumas informações. Ter tudo no aplicativo facilita bastante — comenta.

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Integração entre serviços

Além do acesso da população, a plataforma também deve ampliar a integração entre os serviços municipais de saúde.

Segundo o coordenador do Núcleo de Apoio Institucional da Secretaria Municipal da Saúde, Marcos Lemões, Rio Grande também está implantando o prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básicas.

— Isso facilita a interoperabilidade quando o sistema conversa com outros serviços, como os hospitalares. Os dados ficam disponíveis com mais agilidade e clareza — explica.

O aplicativo ainda está em fase de atualização e, neste primeiro momento, está disponível apenas para celulares Android. A versão para iPhone deve ser lançada nas próximas semanas.



