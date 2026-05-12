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Processo seletivo da prefeitura de Rio Grande abre 133 vagas; veja como se inscrever

Seleção oferece vagas temporárias para enfermeiros e técnicos em Enfermagem com salários de até R$ 3,3 mil

Laura Cosme

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