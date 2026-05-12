Processo seletivo da prefeitura de Rio Grande abre 133 vagas; veja como se inscrever

Contrato terá duração inicial de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária semanal de 36 horas. André Ávila / Agencia RBS

A prefeitura de Rio Grande abriu processo seletivo simplificado com 133 vagas temporárias para atuação na rede municipal de saúde. São 74 oportunidades para enfermeiros e 59 para técnicos em Enfermagem, além de formação de cadastro reserva.

Os profissionais selecionados atuarão na Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O contrato terá duração inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. A carga horária prevista é de 36 horas semanais.

A seleção será realizada por meio de análise curricular.

Salários e benefícios

Para o cargo de enfermeiro, a remuneração é de R$ 3.336,18, além de auxílio-refeição, vale-transporte e adicional de risco.

Já para técnicos em Enfermagem, o salário oferecido é de R$ 2.007,04, também acrescido de auxílio-refeição, vale-transporte e adicional de risco.

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Inscrições presenciais

As inscrições devem ser feitas até quinta-feira (14), presencialmente no auditório da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 5, 3º andar, em Rio Grande.

O atendimento ocorre das 13h às 17h. Segundo a prefeitura, não serão aceitos documentos enviados por meio eletrônico.

Para concorrer às vagas de enfermeiro, é necessário ter Ensino Superior em Enfermagem e registro ativo no Coren-RS.

Já os candidatos ao cargo de técnico em Enfermagem devem possuir Ensino Médio completo, curso técnico na área e registro no conselho profissional. (Acesse o edital na íntegra).



