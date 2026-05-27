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Prefeitura de Pelotas define local da nova UPA Fragata e pretende desapropriar terreno

Estudos técnicos apontam região das avenidas Theodoro Müller e Pinheiro Machado como o ponto ideal para o atendimento da população do bairro

Igor Islabão

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