Prefeitura de Pelotas define local da nova UPA Fragata e pretende desapropriar terreno

Local é apontado como estratégico pela prefeitura. Igor Islabão / Grupo RBS

A prefeitura de Pelotas decidiu o local para a implantação de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Fragata. Segundo o governo, estudos técnicos e de georreferenciamento definiram que o prédio será construído na região do cruzamento entre as avenidas Theodoro Müller e Pinheiro Machado. O local foi apontado como estratégico para os moradores e possui ampla oferta de transporte coletivo.

O principal desafio da administração municipal agora é a aquisição da área. Como a prefeitura não dispõe de terrenos públicos com as dimensões necessárias no entorno, a alternativa será a desapropriação amigável de um imóvel privado.

– Tecnicamente, para nós, a UPA deve ser localizada ali. Identificamos dois ou três terrenos que teriam a capacidade de implantar a unidade. Agora é uma questão de negociação com os proprietários para fazermos uma desapropriação pactuada – explica o prefeito Fernando Marroni (PT).

Busca pelo terreno ideal

Prefeitura não dispõe de terrenos públicos com as dimensões necessárias no perímetro ideal. Igor Islabão / Grupo RBS

A área necessária para abrigar o projeto padrão da UPA deve medir aproximadamente entre 50m por 60m ou 60m por 60m. A equipe técnica do município chegou a avaliar outras opções, como um terreno institucional nas proximidades da Cohab Fragata, mas a alternativa foi descartada por descentralizar o serviço e dificultar o acesso de parte da comunidade.

Verba federal assegurada

Se por um lado o município precisa arcar com os custos para obter o terreno, por outro, o financiamento para erguer a unidade de saúde já está assegurado junto ao governo federal. O início das obras depende da apresentação do imóvel regularizado por parte da prefeitura para que Brasília libere os valores.

— Isso já tem a garantia do governo federal. Nós estamos aguardando e, como vai ser um projeto padrão, que o governo já tem, precisamos apresentar o terreno para implantação para o governo liberar — afirma Marroni, confirmando que a contrapartida local será a entrega da área.

O projeto arquitetônico seguirá um modelo padrão já fornecido pelo Ministério da Saúde, o que deve dar agilidade ao processo assim que a situação imobiliária for resolvida.



