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Pelotas decreta situação de emergência em saúde pública por aumento de casos de doenças respiratórias

Medida publicada nesta sexta-feira (29) busca ampliar a capacidade de resposta da rede municipal diante da alta procura por atendimento

Igor Islabão

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