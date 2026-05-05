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Pelotas criará fundação para assumir funcionários do Pronto Socorro e evitar rombo de R$ 45 milhões

Entidade vai herdar vínculos trabalhistas do PS que atualmente são ligados ao Hospital Universitário São Francisco de Paula; proposta precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores

Igor Islabão

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Douglas Dutra

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