Novo Pronto Socorro Regional de Pelotas recebe equipamentos e tem abertura prevista para junho

Estrutura deverá começar a funcionar em junho. Igor Islabão / Agência RBS

A montagem do novo Hospital Regional de Pronto Socorro (HRPS) regional de Pelotas entrou na fase de instalação de equipamentos nesta semana. A nova estrutura, que deve começar a operar até o final de junho, contará com tecnologias de diagnóstico que não existem na atual unidade de urgência da cidade. Entre os destaques está um tomógrafo computadorizado de 64 canais, que já está posicionado na nova sede.

Diferente do atual Pronto Socorro de Pelotas (PSP), que utiliza a estrutura do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), o novo HRPS terá aparelhos próprios e de última geração.

Além do tomógrafo — capaz de gerar imagens tridimensionais detalhadas para diagnósticos rápidos —, o hospital já conta com duas termodesinfectoras automatizadas para a esterilização de materiais cirúrgicos e um aparelho de raio-x digital fixo.

O prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, ressalta que a mudança representa o fim de um ciclo de improviso tecnológico.

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— Já recebemos o raio-x, recebemos o tomógrafo, que são dois equipamentos muito importantes para o funcionamento. Tudo isso vai equipando o pronto-socorro e estamos mantendo esse cronograma para até o final de junho poder fazer a transferência — afirma o prefeito.

Salto na capacidade de atendimento

Tomógrafo já está instalado no hospital. Divulgação / Secretaria da Saúde de Pelotas

A estrutura física está na reta final e foi projetada para ser referência para 28 municípios da metade sul do Estado. Com 121 leitos clínicos e 20 leitos de UTI, a unidade atenderá uma população estimada em um milhão de habitantes.

O prefeito destacou que os aparelhos antigos não serão levados para o novo prédio.

— Os equipamentos, por exemplo, de ultrassom, de raio-x, que estavam no outro pronto-socorro, eram usados do Hospital Universitário. Não eram próprios da prefeitura — explica Marroni.

A expectativa para os próximos dias é a chegada de duas autoclaves, além de 80 novas macas e mesas cirúrgicas.

A operação ficará a cargo do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o custo anual para o funcionamento total é estimado em R$ 120 milhões anuais, mantendo o atendimento 100% via Sistema Único de Saúde (SUS).



