Municípios da região Sul liberam vacinação contra a gripe para público geral; Pelotas mantém restrição

Pelotas vacinou apenas 36,13% dos grupos prioritários durante a campanha; em Rio Grande, cobertura chegou a 45,73%. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir da próxima semana, alguns municípios da região sul do Estado irão liberar a vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população. A medida segue orientações da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para ampliar a cobertura vacinal e diminuir a circulação do vírus.

Em Canguçu e Rio Grande, os imunizantes ficam disponíveis a todos a partir de segunda-feira (1º). Em São Lourenço do Sul, a medida entra em vigor na terça-feira (2). Já em Pelotas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) optou por manter a exclusividade aos grupos prioritários.

Segundo a SMS de Pelotas, devido à alta adesão e à redução de estoques, a vacinação para o público geral deverá ser rediscutida quando novas remessas forem repassadas pelo governo do Estado.

Em Rio Grande, a vacinação para o público geral começa em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) que já possuem doses disponíveis. Em São Lourenço do Sul, na segunda-feira, será realizada uma análise de estoque para destinar as doses necessárias para cada unidade.

Durante toda a campanha de vacinação, que encerra neste sábado (30), a imunização foi voltada exclusivamente para grupos prioritários — idosos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças entre seis meses e seis anos de idade.

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Na Zona Sul, desde o início da mobilização, em 28 de março, Pelotas vacinou apenas 36,13% dos grupos prioritários, o que representa 33,49 mil pessoas. Em Rio Grande, a cobertura foi um pouco maior, chegando a 45,73% — 24,55 mil pessoas.

O Rio Grande do Sul foi classificado na categoria de alto risco para doenças respiratórias, conforme a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A cobertura vacinal para grupos prioritários ficou abaixo da expectativa do Ministério da Saúde — que era de 90% — em todo o Estado.

Na última sexta-feira (29), o prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, decretou situação de emergência em saúde pública no município em razão do aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de outras doenças respiratórias.

Procura baixa em Pelotas

No último dia da campanha de vacinação para grupos prioritários, a UBS Dunas teve baixa procura. Segundo a coordenadora da unidade, a enfermeira Sibele Duarte, a maior busca pelos imunizantes partiu da população em geral, mesmo antes da liberação oficial.

— Hoje, no dia 30, não teve tanta procura. Teve mais procura dos grupos não prioritários, para quem está previsto liberar na semana que vem. Mas os prioritários foram poucos — explica.

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Apesar de o município estar abaixo da estimativa do Ministério da Saúde, Pelotas registrou um aumento da cobertura em relação a 2026. No mesmo período de 2025, o alcance para grupos prioritários era de aproximadamente 31%, segundo dados da SMS.

A baixa cobertura vacinal neste ano surpreendeu a administração municipal. Desde o início da campanha, a prefeitura manteve os estoques abastecidos em todas as UBSs e demais pontos de vacinação.

— No primeiro dia da campanha de vacinação no ano passado, tinham sido vacinadas 4 mil pessoas. Neste ano, a gente vacinou 10 mil pessoas no primeiro dia. Se essa adesão tivesse continuado, a gente ia estar em uma condição bem melhor hoje — afirma a secretária de Saúde de Pelotas, Ângela Moreira Vitória.

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A secretária justifica o índice com a falta de engajamento por parte do público.