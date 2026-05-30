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Municípios da região Sul liberam vacinação contra a gripe para público geral; Pelotas mantém restrição

Doses ficam disponíveis a partir de segunda-feira em Rio Grande e Canguçu, e de terça em São Lourenço do Sul; prefeitura pelotense prioriza estoques para grupos de risco

Gabriel Veríssimo

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