Mulheres recebem aplicação gratuita de DIU e Implanon em Pelotas: "É a melhor oportunidade para a gente se cuidar"

O implante é considerado vantajoso em relação às demais opções por causa da longa duração. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dunas, em Pelotas, realiza a aplicação dos métodos contraceptivos Implanon e DIU em um mutirão neste sábado (30). Outras três unidades do município também prestam ações em horário especial.

No bairro Dunas, além da oferta de contraceptivos, são feitos exames citopatológicos e testes rápidos de Influenza.

O Implanon passou a ser adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2025. Ele é aplicado sob a pele do braço e, de acordo com o Ministério da Saúde, o implante é considerado vantajoso em relação às demais opções por causa da longa duração — age no organismo por até três anos — e da alta eficácia.

Segundo a coordenadora da UBS Dunas, a enfermeira Sibele Duarte, a procura pelo serviço no bairro é grande. Neste sábado, 10 mulheres tinham agendamento para a aplicação do Implanon e outras 10 para o DIU.

— Aqui no bairro a gente tem uma população muito grande de mulheres. Esses exames são ofertados o ano inteiro, mas sempre que temos a oportunidade de abrir no sábado, abrimos. É um público muito grande, e muitas trabalham e não conseguem vir durante a semana — explicou Sibele.

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A equipe da UBS realizou uma busca ativa pelas moradoras para a aplicação dos contraceptivos. Aos 23 anos, Vitória Pimenta foi uma das que recebeu o o Implanon após ser procurada pela unidade.

— Eu conheci agora, porque tive filho tomando a injeção. Aí eles falaram para eu botar. É a melhor oportunidade para a gente se cuidar, porque não precisa ficar tomando remédio. Então, acho que vai ser o melhor para mim — relatou Vitória.