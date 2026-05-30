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Mulheres recebem aplicação gratuita de DIU e Implanon em Pelotas: "É a melhor oportunidade para a gente se cuidar"

Equipe da UBS realizou busca ativa de moradoras do bairro Dunas para a aplicação dos contraceptivos

Gabriel Veríssimo

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