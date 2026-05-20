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Mortes por gripe e doenças respiratórias graves sobem 26,7% em uma semana em Rio Grande

Boletim aponta aumento de óbitos e internações por influenza, Covid-19 e outros vírus, enquanto cobertura vacinal segue abaixo do ideal no município

Laura Cosme

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