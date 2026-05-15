Idosos concentram maior número de mortes e internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em Rio Grande

Conforme o boletim, 40% dos óbitos ocorreram em casos classificados como síndrome respiratória não especificada. Antonio Valiente / Agencia RBS

Rio Grande contabiliza 15 óbitos hospitalares relacionados a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A doença inclui casos de influenza, Covid-19, vírus sincicial respiratório (VSR) e rinovírus que evoluem com comprometimento da função respiratória e necessitam de hospitalização.

Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (13) e contabilizam dados até o dia 9 de maio. Segundo o documento, 40% dos óbitos ocorreram em casos classificados como síndrome respiratória não especificada. O rinovírus correspondeu a 26,7% das mortes, enquanto a influenza representou 20% e a Covid-19, 13,3%.

Dos 15 óbitos registrados, dez ocorreram entre idosos acima de 60 anos e cinco entre adultos de 18 a 59 anos. A faixa etária acima dos 60 anos, considerada grupo prioritário, também é a que registra o maior número de internações.

Hospitalizações

A maior parte dos casos hospitalizados também está classificada como não especificada, representando 71,7% dos casos. A influenza aparece em seguida, com 11,7%, seguida pelo rinovírus, com 9,7%, e pela Covid-19, com 6,2%.

De acordo com a superintendente da Atenção Especializada, Débora Andrade, a principal estratégia para evitar o aumento de casos da doença, principalmente com as mudanças de temperatura, é intensificar a vacinação.

— A gente precisa investir pesado em vacinação, principalmente idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Já percebemos um aumento nas internações, nos hospitais do município. Até então, o cenário não é alarmante, mas a nossa maior ação é intensificar a força-tarefa de vacinação — enfatiza.

Novas doses de vacina contra a influenza

Nesta semana, o município recebeu um novo lote com 7,5 mil doses da vacina contra a influenza. Com a chegada da remessa, todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Rio Grande voltaram a disponibilizar o imunizante. Na semana passada, apenas 12 unidades contavam com doses disponíveis devido à falta de abastecimento.

A Secretaria da Saúde também intensificou ações para ampliar a cobertura vacinal, principalmente entre os grupos prioritários. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e carteira de vacinação ou o aplicativo Cartão SUS.

Até o fim de julho, quatro postos de saúde terão vacinação em horário noturno: Parque Marinha, Rita Lobato, Profilurb e Vila da Quinta.

Apesar das ações, a cobertura vacinal ainda não atingiu metade do público prioritário. Entre os idosos, somente cerca de 20 mil pessoas foram imunizadas, número que representa aproximadamente metade da população idosa do município.



