Saúde

Modernização
Notícia

Hospital da Furg entra em nova fase de obras com investimento de R$ 31,7 milhões

Obra prevê ampliação dos ambulatórios, implantação de Central de Material Esterilizado e revitalização dos acessos e áreas de circulação do hospital

Laura Cosme

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