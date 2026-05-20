Hospital da Furg entra em nova fase de obras com investimento de R$ 31,7 milhões

A futura terceira fase do PAC prevê ampliação de leitos, expansão da UTI Adulto e reorganização de setores assistenciais Alan Bastos / HU-Furg/Divulgação

O Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), avançou em mais uma etapa das obras financiadas pelo Novo PAC do governo federal, com investimento total estimado em R$ 50 milhões.

Na terça-feira (19), a direção do hospital assinou o contrato para o início das obras do novo ambulatório, uma das frentes da segunda fase das intervenções.

O documento foi firmado com a empresa GMA Sul Construções Ltda., de Canoas, responsável pela execução do projeto. O investimento previsto é de R$ 31,7 milhões, com prazo de conclusão de 18 meses.

A segunda fase do PAC inclui duas frentes de obras: a implantação da nova Central de Material Esterilizado (CME), já em execução, e a reforma da antiga Área Acadêmica, que dará lugar ao novo Anexo Ambulatorial.

Segundo a direção do hospital, as intervenções são divididas em etapas executadas por empresas diferentes. Por isso, a cada nova frente de obra, é necessário realizar um processo licitatório específico para contratação da empresa responsável.

O investimento total nesta etapa é de R$ 31,7 milhões, com prazo de execução estimado em 18 meses. HU-Furg / Divulgação

Primeira fase já concluída

A primeira fase do projeto foi concluída em dezembro do ano passado, com a entrega da nova subestação elétrica do hospital.

Segundo o gerente administrativo do HU-Furg, Tomás Dalcin, a obra do ambulatório é a maior vinculada aos recursos do PAC dentro da instituição.

— A obra vai reorganizar os ambulatórios, reunir os serviços em um único espaço e facilitar o acesso da população, além de ampliar a capacidade de atendimento — afirma.

Antes do início das intervenções, o prédio da antiga Área Acadêmica, na Rua General Osório, passou por um processo de desocupação planejado entre universidade e hospital.

Em janeiro, cabines biológicas dos laboratórios foram transferidas para o novo prédio da Área Acadêmica da Furg, na Rua General Canabarro.

Nova Central de Material Esterilizado está em execução

Outra frente da segunda fase é a construção da nova CME, executada pela empresa Maxi Empreendimentos Imobiliários Ltda. A obra tem investimento de R$ 3,4 milhões e prazo de execução de 365 dias, com contrato vigente até setembro de 2027.

A nova unidade será construída próxima ao Bloco Cirúrgico, com objetivo de agilizar os processos de esterilização e distribuição de materiais, além de reforçar a segurança assistencial.

De acordo com Dalcin, o cronograma das obras segue dentro do previsto.

— O cumprimento do cronograma demonstra o compromisso da direção do hospital e das equipes técnicas envolvidas nos projetos e contratações — destaca.

Terceira fase prevê ampliação de leitos

A futura terceira fase do PAC prevê ampliação de leitos, expansão da UTI Adulto, reorganização de setores assistenciais e melhorias em laboratórios, áreas de ensino, pesquisa e assistência maternoinfantil. A direção do HU-Furg ressalta que os atendimentos estão mantidos durante as obras.