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Hospitais universitários de Pelotas e Rio Grande farão mais de 2,3 mil atendimentos em mutirão no sábado

Mobilização nacional terá consultas, exames e cirurgias voltadas à população idosa; pacientes serão atendidos pelo SUS com agendamento prévio

Igor Islabão

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