Hospitais universitários de Pelotas e Rio Grande farão mais de 2,3 mil atendimentos em mutirão no sábado

Serão oferecidas consultas, exames e cirurgias para reduzir filas. Douglas Dutra / Agencia RBS

Os hospitais universitários federais de Pelotas e Rio Grande projetam realizar mais de 2,3 mil procedimentos no próximo sábado (30), durante o mutirão nacional HU Brasil em Ação. A mobilização será realizada simultaneamente nas 45 instituições vinculadas à Rede Ebserh em todo o país e terá como foco o atendimento e a promoção da saúde da população idosa.

Em todo o Brasil, a expectativa é de cerca de 40 mil atendimentos.

Na Zona Sul, participam da ação o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) e o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg). As unidades irão abrir alas assistenciais, ambulatórios e blocos cirúrgicos para receber pacientes previamente agendados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo é reduzir as filas de espera por consultas especializadas, exames e procedimentos de média e alta complexidade na região.

De acordo com o superintendente do HE-UFPel, Marcelo Capilheira, a escolha do público-alvo segue uma estratégia nacional de organização da rede. No início do ano, o foco das ações esteve voltado à saúde da mulher. Nesta edição, a prioridade será o atendimento à população idosa.

— Olhamos para as filas de espera de exames e procedimentos, mas também há uma forte carga de promoção da saúde. Teremos, por exemplo, a oferta de exames importantes nessa faixa etária para a prevenção do câncer colorretal, como as colonoscopias, e atendimento voltado à prevenção do câncer de pele — destaca Capilheira.

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Ações em Pelotas

No HE-UFPel, as atividades ocorrerão no Ambulatório da Faculdade de Medicina (Famed), no Ambulatório Laneira, no Bloco 3 e na estrutura principal do hospital.

Além dos atendimentos médicos, equipes multiprofissionais das áreas de Nutrição e Educação Física irão promover ações educativas nas salas de espera.

Acadêmicos e ligas vinculadas à Famed e ao curso de Enfermagem também participarão com orientações sobre temas relacionados ao envelhecimento, como hipertensão, diabetes, demência, depressão e incontinência urinária.

A mobilização também marcará o início das ações do Junho Violeta, campanha voltada à conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa.

O Centro de Pesquisa Clínica do HE-UFPel também vai aproveitar a ação para divulgar informações e captar voluntários interessados em participar do estudo clínico da vacina contra a dengue. A pesquisa local é voltada à população entre 60 e 79 anos.

Mobilização em Rio Grande

No HU-Furg, estão previstos 255 procedimentos ao longo do sábado.

A programação inclui consultas ambulatoriais, exames especializados de imagem — como 14 ressonâncias magnéticas e 40 tomografias computadorizadas —, além de atendimentos no bloco cirúrgico ambulatorial.

Ao todo, serão realizados 30 procedimentos cirúrgicos em parceria com a Liga Interdisciplinar de Cirurgia (LIC) da universidade.



