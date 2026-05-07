Saúde

Saúde
Notícia

"Solução sem precedentes": entenda como será a fundação proposta para assumir trabalhadores do Pronto Socorro de Pelotas

Projeto enviado à Câmara de Vereadores busca garantir empregos na transição para novo hospital

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS