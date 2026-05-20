Como vai funcionar o Centro Especializado em Reabilitação para pessoas com deficiência em Rio Grande

O processo para implantação do novo Centro Especializado em Reabilitação (CER) em Rio Grande avançou para a etapa de licitação. A sessão pública que irá definir a empresa responsável pela obra ocorre nesta quinta-feira (21), por meio de concorrência eletrônica. A obra está estimada em R$ 11 milhões.

Após a definição da empresa vencedora e a assinatura do contrato, a expectativa é de que as obras da unidade, que será instalada no bairro Hidráulica, tenham início no final deste ano, conforme informações da prefeitura.

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Como funcionará o atendimento

A obra está estimada em R$ 11 milhões e deve iniciar no final deste ano. Divulgação / Ministério da Saúde

O Centro Especializado em Reabilitação será vinculado ao SUS e deverá atender pacientes de Rio Grande e de outros municípios da região sul do Estado.

O atendimento será destinado a pessoas com deficiência que necessitem de acompanhamento especializado nas áreas de reabilitação auditiva, intelectual, física ou visual. A expectativa é que os encaminhamentos ocorram por meio da rede pública de saúde, a partir das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Os CERs reúnem equipes multiprofissionais e oferecem diagnóstico, tratamento e acesso a tecnologias assistivas. Luciano Velleda / Ministério da Saúde

Além dos atendimentos clínicos e terapêuticos, a estrutura também deverá oferecer suporte multiprofissional e acesso a tecnologias assistivas para ampliar a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes.