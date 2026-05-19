Banco de leite humano no sul do RS precisa de doações para atender 22 municípios

Demanda mensal gira em torno de 50 litros de leite. HU-Furg / Divulgação

O Dia Mundial da Doação de Leite Humano, celebrado nesta terça-feira (19), reforça a importância de um gesto que pode salvar a vida de recém-nascidos internados em unidades neonatais.

Em Rio Grande, o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg) é referência para 22 municípios da região Sul do Estado. A unidade é responsável por receber, processar e distribuir o leite destinado a bebês internados na UTI neonatal.

Atualmente, 12 crianças estão internadas na unidade do hospital. Segundo a equipe, a demanda mensal gira em torno de 50 litros de leite humano.

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A prioridade no atendimento são os recém-nascidos com peso entre 300 gramas e 1,5 quilo, considerados mais vulneráveis, seguidos pelos demais bebês.

De acordo com a coordenadora do Banco de Leite Humano, Grace Santos, o processo envolve toda a cadeia de rastreabilidade, desde a coleta até a distribuição.

— Desde que o leite está na casa da doadora, nós somos responsáveis pela rastreabilidade dos dados até chegar ao banco de leite e também pelo processamento, que é a pasteurização do leite humano — explica.

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Segundo ela, a pasteurização ocorre duas vezes por semana e o leite leva entre 48 e 72 horas para ser liberado após os exames laboratoriais.

— Esse leite é fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos bebês internados na neonatal. O leite humano oferece proteção e uma nutrição especializada para essas crianças — afirma.

Como doar?

O HU-Furg recebe doações de Rio Grande, Pelotas e São José do Norte. O processo pode começar por contato direto com a equipe do banco de leite, que orienta sobre cadastro, coleta e exames necessários.

Mulheres interessadas em doar podem entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (53) 3233-8880 ou procurar diretamente o Banco de Leite no Hospital Universitário da Furg. É necessário realizar um pré-cadastro e apresentar exames laboratoriais recentes. Caso a doadora não tenha os exames, o próprio hospital pode solicitar a avaliação.

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Também há pontos de apoio e coleta na região, como o Hospital Escola da UFPel, em Pelotas, além dos hospitais São Francisco de Paula e outras unidades de saúde parceiras. Em São José do Norte, a coleta pode ser feita na hidroviária do município.

Não há quantidade mínima para doação — qualquer volume é aproveitado. O serviço também oferece orientação gratuita em amamentação para mães com dificuldades no processo.

Podem doar mulheres que estejam amamentando, sejam saudáveis e não utilizem medicamentos incompatíveis com a doação.

Estoque depende de doações

Segundo a equipe do banco de leite, o estoque atual só está sendo mantido graças às doações vindas principalmente de Pelotas.

Todo o leite coletado nos pontos da região é encaminhado para processamento em Rio Grande, único município com estrutura para pasteurização do leite humano na área.

O leite é destinado exclusivamente a bebês internados na UTI neonatal, especialmente prematuros de alto risco.

— Esse leite é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento desses bebês — reforça a coordenação.



