Saúde

Saúde neonatal
Notícia

Banco de leite humano no sul do RS precisa de doações para atender 22 municípios

Unidade do HU-Furg, em Rio Grande, fornece alimento para recém-nascidos internados e depende de apoio de cidades como Pelotas

Thaina Martins

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Joanna Manhago

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