Saúde

Carreta Oftalmológica
Notícia

Após mutirão, pacientes operados de catarata terão retorno pós-operatório em Rio Grande

Atendimento será realizado no Praça Shopping para quem passou por cirurgia nos últimos meses pelo programa Agora Tem Especialistas

Laura Cosme

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