Após mutirão, pacientes operados de catarata terão retorno pós-operatório em Rio Grande

Mais de mil pessoas aguardavam avaliação e procedimento oftalmológico pela rede pública. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Pacientes que realizaram cirurgia de catarata pela carreta oftalmológica do programa federal Agora Tem Especialistas, em Rio Grande, terão atendimento de retorno pós-operatório neste sábado (30).

A ação ocorrerá das 9h às 14h, no Praça Shopping, como parte do acompanhamento médico previsto após os procedimentos realizados nos últimos meses no município.

Ao todo, foram realizadas 1.353 cirurgias de catarata e mais de 1,5 mil consultas oftalmológicas durante os 45 dias em que o consultório móvel permaneceu em Rio Grande.

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Segundo a Secretaria de Município da Saúde (SMS), os pacientes serão contatados previamente com orientações sobre o atendimento e os cuidados necessários no período de recuperação.

Fila por cirurgia foi zerada no município

Antes da chegada da carreta oftalmológica, mais de mil pessoas aguardavam avaliação e procedimento oftalmológico pela rede pública municipal.

Com os mutirões promovidos pelo programa, a fila de espera por cirurgias de catarata foi zerada em Rio Grande, segundo a prefeitura.

Além dos moradores do município, pacientes de outras 14 cidades da 21ª Região de Saúde também foram atendidos durante a ação.

Entre os municípios contemplados estão São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte e Pelotas.



