Rio Grande garante novo repasse federal para atendimento de urgência

Valor será repassado ao Fundo Municipal da Saúde, em parcelas de R$ 250 mil. IBSAÚDE / Divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Airton Varela, conhecida como UPA Junção, vai receber R$ 3 milhões em repasses federais após obter uma nova habilitação junto ao Ministério da Saúde.

Segundo a prefeitura de Rio Grande, o pedido foi encaminhado em 2025 e aprovado após o município comprovar que a unidade atende aos critérios exigidos, como equipe multiprofissional, estrutura física adequada, equipamentos e atendimento médico 24 horas.

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Os recursos serão repassados ao Fundo Municipal da Saúde em parcelas mensais de R$ 250 mil, destinadas à manutenção dos serviços prestados pela UPA.

— Atualmente, pagamos cerca de R$ 2 milhões por mês para a manutenção da UPA e recebemos apenas R$ 500 mil da União e do Estado. Agora, após comprovarmos que estamos prestando o serviço, ganhamos essa ampliação de R$ 250 mil em recursos para incrementar a manutenção do serviço — explica a secretária de Saúde, Juliana Acosta.

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A UPA Junção realiza cerca de nove mil atendimentos por mês. A unidade oferece atendimento de urgência e emergência 24 horas, com serviços de clínica geral, pediatria, odontologia, além de exames laboratoriais, raio X e eletrocardiograma.

O local também conta com leitos de observação para pacientes de média gravidade e é referência em atendimentos de urgência e emergência para moradores de Rio Grande e São José do Norte.



