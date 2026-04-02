TST determina manutenção de 80% do efetivo e greve termina no HE-UFPel, em Pelotas

Categoria já confirmou encerramento de mobilização em Pelotas; em Rio Grande, servidores avaliam situação. Gabriel Veríssimo/Grupo RBS

Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a manutenção de, no mínimo, 80% do efetivo nos hospitais universitários durante a greve da categoria. A medida, tomada em caráter liminar na quarta-feira (1º), impacta as unidades do Hospital Universitário da Universidade Federal de Rio Grande (HU-Furg) e do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel). Após a medida, os grevistas do HE-UFPel decidiriam por encerrar a greve.

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A determinação ocorre após a rejeição, pelos trabalhadores, da proposta apresentada pela empresa em mediação realizada na noite de segunda-feira (31). O texto previa reajuste de 100% do INPC — índice que mede a inflação — sem aumento real nos salários. A proposta foi analisada em assembleias na terça-feira (1º) e acabou recusada pela maioria da categoria.

Com o impasse, a empresa ingressou com dissídio coletivo de greve no TST, transferindo a decisão sobre o acordo para a esfera judicial. O julgamento está marcado para o dia 8 de abril.

Na prática, a liminar altera o cenário da paralisação iniciada na segunda-feira (30). Na manhã desta quinta-feira (2), o HE-UFPel emitiu uma nota afirmando que a partir do fim da greve em Pelotas, todos os serviços estarão funcionando plenamente.

Segundo o comando de greve do HU-Furg, novas assembleias devem ser realizadas nesta quinta-feira (2) para avaliar a suspensão do movimento.

— Provavelmente vamos encerrar a greve, porque é inviável manter com apenas 20% dos trabalhadores parados. Isso acabaria sobrecarregando um grupo pequeno — afirma Pablo Cardoso, representante do movimento.

A empresa HU Brasil, responsável pela gestão das unidades, afirma que acionou o TST para garantir a continuidade dos serviços de saúde após a rejeição da proposta.

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Em nota, a estatal destacou que o reajuste oferecido garante a reposição integral da inflação e inclui novas cláusulas sociais, como medidas de proteção a mulheres vítimas de violência, ampliação de benefícios e flexibilização de regras de trabalho.

Enquanto isso, os hospitais seguem funcionando com equipes reduzidas, mas com a manutenção dos atendimentos considerados essenciais.

Retomada de 80% do efetivo reduz risco de impacto na assistência

Com a decisão do TST, os hospitais devem operar próximos da normalidade, reduzindo o risco de prejuízos à população.

Antes da liminar, a previsão era de funcionamento com cerca de 30% da capacidade nos serviços assistenciais, o que poderia afetar atendimentos e procedimentos.

A greve começou na segunda-feira com adesão nas duas unidades do sul do Estado. Ao menos 120 servidores participaram do movimento no HU-Furg e 100 no HE-UFPel.





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