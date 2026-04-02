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TST determina manutenção de 80% do efetivo e greve termina no HE-UFPel, em Pelotas

Servidores rejeitaram a proposta feita pelo HU Brasil; Tribunal Superior do Trabalho julgará dissídio na próxima semana 

Joanna Manhago

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