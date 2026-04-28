Santa Casa do Rio Grande define cronograma para quitar honorários médicos em atraso

A votação ocorreu após a apresentação da proposta financeira construída em negociações entre hospital, Município, Estado e União. Divulgação / Santa Casa do Rio Grande

Após mobilização dos médicos da Santa Casa do Rio Grande, que cobram o pagamento de honorários em atraso desde novembro do ano passado, a instituição apresentou, na noite de segunda-feira (27), um cronograma de regularização dos valores devidos.

Após assembleia realizada também na segunda, a categoria decidiu manter os atendimentos no hospital. A reunião contou com a participação do Sindicato Médico do Rio Grande (Simerg) e dos profissionais que atuam na instituição. A votação ocorreu após a apresentação da proposta financeira construída em negociações entre hospital, Município, Estado e União.

— O corpo clínico aceitou manter o trabalho e aguardar o início dos pagamentos no mês de maio. Não temos o número de votos exatos, pois estão fazendo a ata. A reunião também contou com o Sindicato Médico do Estado — afirma Sandro Oliveira, presidente do Simerg.

O que prevê o cronograma de pagamento

Conforme o cronograma divulgado pelo hospital, a expectativa é de que parte dos recursos esteja disponível na primeira quinzena de maio.

A partir disso, a Santa Casa projeta quitar os 50% restantes da competência de novembro, pagar integralmente dezembro e efetuar cerca de 70% ou a quitação total dos valores referentes a janeiro. Além disso, outros repasses foram confirmados para reequilibrar as contas da instituição.

A prefeitura de Rio Grande propôs a antecipação de R$ 1,44 milhão como medida emergencial para reforço de caixa, uma vez que a própria instituição afirmou que está em déficit orçamentário.

Segundo o hospital, o valor corresponde a três meses de repasses futuros do convênio do Pronto Socorro. No entanto, a liberação ainda depende da anuência da Portos RS e do Ministério Público Federal, por se tratar de recursos vinculados ao empréstimo firmado em 2025.

Na esfera estadual, por meio do programa Assistir, está prevista a habilitação de dois novos ambulatórios: Cirurgia Plástica Reparadora para Queimados e Cirurgia Vascular. A medida deve representar incremento mensal de R$ 153.175,40 para o hospital.

Além disso, pelo programa SUS Gaúcho, foi assegurada a reserva de até R$ 600 mil mensais à instituição.

Entenda o impasse

A demissão coletiva de cerca de 80 médicos da Santa Casa do Rio Grande estava prevista inicialmente para o último domingo (26), mas foi suspensa após nova rodada de negociações envolvendo representantes do hospital, do Simerg, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além de integrantes dos governos estadual e federal.

Os profissionais atuam na instituição por meio de contratos como Pessoa Jurídica (PJ). Em assembleia realizada no fim de março, a categoria havia decidido que a manutenção dos atendimentos se tornava inviável sem a regularização dos pagamentos. Pelo modelo contratual, a paralisação das atividades configura demissão coletiva.

Nota da Santa Casa

"Embora o cronograma dependa dos trâmites mencionados, os indicadores atuais apontam para uma evolução positiva, em linha com o planejamento estabelecido. A prioridade da gestão permanece clara: assegurar a regularidade junto aos profissionais e manter o pleno atendimento à população.