Saúde

Saúde em alerta
Notícia

Santa Casa de Rio Grande corre risco de desligamento em massa de médicos a partir de domingo

Profissionais acumulam cinco meses de salários atrasados; área de oncologia, que atende 21 municípios, é uma das mais ameaçadas pela paralisação

Laura Cosme

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