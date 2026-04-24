Santa Casa de Rio Grande corre risco de desligamento em massa de médicos a partir de domingo

Em assembleia, categoria decidiu que a manutenção dos serviços se tornou insustentável sem uma previsão de regularização. Santa Casa de Rio Grande / divulgação

A saúde pública de Rio Grande vive um momento de tensão máxima. Cerca de 80 médicos que atuam na Santa Casa devem encerrar seus contratos a partir do próximo domingo (26). O motivo é o atraso sistemático de pagamentos: os profissionais receberam apenas metade do salário de novembro de 2025 e, desde então, não tiveram novos repasses.

Os médicos prestam serviço sob o modelo de Pessoa Jurídica (PJ) e, em assembleia realizada pelo Sindicato Médico de Rio Grande (Simerg), decidiram que a manutenção dos serviços se tornou insustentável sem uma previsão de regularização.

— Não tem data da efetivação de nenhum pagamento. A partir do dia 26 de abril, os contratos serão encerrados — afirma Sandro Oliveira, presidente do Simerg.

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Os profissionais prestam serviços à instituição por meio de contratação como Pessoa Jurídica (PJ), modelo que exige a abertura de CNPJ. Conforme o sindicato, nesse tipo de vínculo, a paralisação das atividades resulta em demissão.

Questionado sobre possíveis avanços após a visita de uma equipe técnica do Ministério da Saúde, realizada no dia 14 de abril, o sindicato avaliou que eventuais resultados podem ocorrer apenas a médio e longo prazo, sem impacto imediato na regularização dos pagamentos.

— Os médicos estão decepcionadíssimos com cinco meses de salários atrasados. A visita foi boa para médio e longo prazo, mas para esta situação de agora parece que não — completa Oliveira.

Na pauta da visita esteve a ampliação do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC) em R$ 14 milhões, valor considerado essencial para reduzir o déficit orçamentário da Santa Casa e manter o atendimento à população de Rio Grande e municípios da região.

Na ocasião, a Santa Casa avaliou a visita como positiva e informou que o encontro permitiu aos técnicos do Ministério da Saúde conhecer dados, estrutura e funcionamento da instituição. O hospital destacou ainda que atravessa um momento crítico, que exige revisão do planejamento e definição de alternativas para garantir a continuidade dos serviços.

Oncologia pode ser uma das áreas afetadas

Entre os serviços que podem sofrer maior impacto está a oncologia, que é referência para 21 municípios da Zona Sul. A cirurgiã oncológica Clarissa Resende Corrêa, que atua na Santa Casa desde 2020, afirma que também deixará a instituição diante da falta de pagamento e da ausência de uma previsão para regularização da situação.

Segundo a médica, o último repasse recebido pela categoria correspondeu a 50% do valor referente a novembro de 2025. Desde então, os atrasos se acumularam.

— Não quero receber tudo imediatamente, mas preciso de uma previsão, de uma previsibilidade. Assim fica impossível seguir trabalhando — afirma.

Clarissa destaca que a interrupção dos atendimentos preocupa especialmente pelo impacto direto nos pacientes em tratamento. Atualmente, o serviço atende dezenas de pessoas por semana em consultas, cirurgias, quimioterapia e radioterapia.

— Nossa maior preocupação são os pacientes que estão na fila de cirurgia, da quimioterapia e da radioterapia. A oncologia exige acompanhamento por anos, e não sabemos que destino será dado a essas pessoas — diz.

Ao longo do último ano, o hospital realizou 1.404 tratamentos sistêmicos, incluindo quimioterapia, hormonioterapia, terapia e imunoterapia, além de 302 procedimentos cirúrgicos e 207 tratamentos com radioterapia.

Negociações buscam solução emergencial

Diretora clínica da Santa Casa do Rio Grande, a médica Maria Cristina Correa de Freitas afirma que a crise financeira enfrentada pela instituição tem causado apreensão entre os profissionais, sobretudo, naqueles que dependem exclusivamente da remuneração recebida pelo hospital.

Segundo ela, as negociações seguem ocorrendo diariamente na tentativa de construir uma solução emergencial para os atrasos salariais.

— Ninguém está exigindo o pagamento de todo o valor de uma vez só, mas uma parte, assim, para a subsistência mesmo, para poder começar a resolver seus problemas, que todo mundo tem — afirma.

Nesta sexta-feira (24), uma reunião entre membros de sindicatos locais e estaduais, da diretoria do hospital e representantes do Ministério Público deve discutir a situação. O encontro ocorre em meio à possibilidade de desligamento coletivo dos profissionais a partir do próximo domingo (26), caso não haja avanço nas negociações.

— Todo mundo uniu forças e trabalhou junto do Ministério da Saúde, Ministério Público, Secretaria do Estado, Secretaria do Município, todos estão juntos para resolver o problema de pagamento, acertar as contas com os médicos e, principalmente, que o problema não se repita para a Santa Casa ficar autossustentável — complementa a médica.

O que acontece agora?

Apesar da ameaça de demissão em massa, a Santa Casa informou que os serviços de urgência, emergência e UTIs seguirão funcionando por meio de uma reorganização de fluxos internos.

Em nota, a Santa Casa afirmou que está realizando reuniões com a União, Estado e Município, além do Ministério Público Estadual e Federal para buscar uma solução para o déficit orçamentário da instituição.

Confira a nota na íntegra:

"A Santa Casa vem a público atualizar a comunidade sobre o atual cenário institucional e reafirmar seu compromisso com a continuidade plena e segura dos serviços de saúde prestados.

Neste momento, a gestão do hospital participa de uma etapa decisiva das deliberações, que reúne o Estado, a União e o Município, além do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. As reuniões vêm ocorrendo desde o início do mês, de forma contínua e colaborativa, buscando a construção de soluções efetivas.

Na tarde desta sexta-feira (24), será realizada uma nova rodada de deliberações com os entes federativos, mediada pelo Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público (MEDIAR – MPRS), com a participação de entidades representativas, como o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS) e o Conselho Regional de Medicina do RS (CREMERS).

A expectativa é avançar com uma proposição capaz de atender às partes envolvidas e evitar qualquer descontinuidade dos serviços.

As reuniões têm sido produtivas, e estamos próximos de uma solução definitiva, construída não apenas para o cenário imediato, mas com foco na sustentabilidade da instituição no longo prazo.

Esses esforços conjuntos têm como objetivo construir soluções responsáveis e sustentáveis, assegurando a manutenção dos atendimentos e a qualidade da assistência à população.

Em relação aos serviços de Oncologia e Traumatologia:No setor de Oncologia, a unidade permanece em funcionamento. Os tratamentos de quimioterapia e radioterapia seguem sendo realizados normalmente para os pacientes já integrados ao serviço. No momento, a agenda para novos atendimentos está temporariamente suspensa, mas existe a expectativa de normalização após as pactuações em andamento.

Com a recente saída de um profissional, a equipe técnica, atualmente reduzida, está promovendo a redistribuição de pacientes e a reorganização das agendas. Há também um gargalo nas cirurgias oncológicas em razão da necessidade de anestesistas, situação que será equacionada a partir de maio com a contratação de novos profissionais.

Quanto ao serviço de Traumatologia, o atendimento de porta e as cirurgias seguem ocorrendo normalmente. Embora haja uma fila eletiva de pacientes não internados, decorrente da alta demanda regional, o serviço permanece ativo, e a instituição trabalha para mitigar o cenário atual e avançar na normalização dos fluxos.

Reiteramos que todas as ações e articulações em curso têm como objetivo mitigar impasses e, sobretudo, preservar o atendimento aos pacientes. A Santa Casa segue atuando com transparência, responsabilidade e foco na estabilidade institucional, mantendo a comunidade informada."



