Rio Grande totaliza 390 focos do mosquito da dengue em 2026

Boletim aponta crescimento de 53 novos focos do mosquito em uma semana; Centro, Distrito Industrial e Cidade Nova concentram os maiores registros. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O número de focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, aumentou 16% no período de uma semana em Rio Grande. Ao todo, a cidade contabiliza 390 registros ativos, conforme boletim divulgado pela Vigilância em Saúde na segunda-feira (20).

O bairro Centro segue como a localidade com maior incidência, totalizando 84 focos. Logo atrás aparece a região do Distrito Industrial, com 58. Na última semana, o município também confirmou o primeiro caso autóctone de dengue — quando a infecção ocorre dentro da própria cidade. O registro foi identificado entre os bairros Cidade Nova e Linha do Parque. (Confira a lista ao final da matéria).

Além disso, um caso suspeito aguarda resultado laboratorial e outros 37 já foram descartados. A Vigilância em Saúde reforça que o combate ao mosquito depende da eliminação de água parada e da manutenção de pátios limpos.

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A Secretaria da Saúde orienta que, em caso de febre acompanhada de dor no corpo, de cabeça ou atrás dos olhos, além de manchas vermelhas na pele, a população procure atendimento médico imediatamente.

Medidas preventivas

A prefeitura, por meio da Secretaria da Saúde, reforça as principais ações de prevenção:

Eliminar recipientes que possam acumular água, como pneus, latas, garrafas e baldes;

Manter caixas d’água, cisternas e reservatórios sempre bem fechados;

Aplicar areia até a borda nos pratos de vasos de plantas;

Limpar com frequência calhas, ralos e lajes;

Manter pátios e terrenos limpos, sem lixo ou entulho;

Permitir o acesso dos agentes de endemias às residências para vistorias e orientações.

Sintomas

A Secretaria da Saúde orienta que, em caso de febre acompanhada de dois ou mais sintomas, como dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele ou mal-estar, a população deve procurar atendimento médico imediatamente.

Número de focos por localidade