Rio Grande registra 13 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda provocada por Influenza e Covid-19

A alta no número de mortes está relacionada a baixa cobertura vacinal Antonio Valiente / Agencia RBS

Rio Grande registrou 13 óbitos hospitalares em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) desde o início do ano, provocados pelo vírus influenza e da Covid-19. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (16), na primeira edição do boletim epidemiológico.

Dos 13 óbitos, nove ocorreram entre idosos com 60 anos ou mais, grupo considerado mais vulnerável às complicações causadas por vírus respiratórios. Além disso, outros quatro foram em adultos entre 18 e 59 anos.

O documento também aponta que a cidade já contabilizou 110 internações pela doença, com 29,6% dos pacientes necessitando de cuidados em unidade de terapia intensiva (UTI).

Entre os casos hospitalizados em 2026, predomina a classificação de SRAG não especificada, o que indica a circulação simultânea de diferentes vírus respiratórios e amplia a necessidade de medidas preventivas.

Vacinação abaixo da meta

A alta no número de mortes está relacionada a baixa cobertura vacinal contra o vírus da gripe. Entre os idosos, principal público-alvo da campanha, 25,33% foram imunizados. Entre gestantes, o índice é de 10,29%, e entre crianças, 9,18%.

No total, a cobertura entre os grupos prioritários chega a 21,42%. Para alcançar a cobertura vacinal de 90%, meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, será necessário imunizar 75.611 pessoas dos grupos prioritários, estimados em cerca de 84 mil moradores.

Onde se vacinar?

A vacina contra a influenza está disponível nas unidades básicas de saúde (UBS) de Rio Grande. O horário de funcionamento é das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.