Rio Grande confirma primeiro caso de dengue em 2026 e registra aumento de focos do mosquito

A Secretaria de Saúde de Rio Grande confirmou o primeiro caso de dengue em 2026 no município. Trata-se de uma mulher de 30 anos, conforme informado pela prefeitura.
Segundo a pasta, a infecção é autóctone, ou seja, foi contraída dentro do próprio município. O caso foi identificado na região entre os bairros Cidade Nova e Linha do Parque, sem divulgação do local exato.
Além do caso confirmado, há um caso suspeito que ainda aguarda análise laboratorial.
De acordo com o boletim de monitoramento divulgado nesta terça-feira (14), em um período de sete dias, foram registrados 53 novos focos do mosquito Aedes aegypti, elevando o total para 337 focos ativos na cidade.
O bairro Centro concentra o maior número de focos, com 70 registros, seguido pelo Distrito Industrial (51) e Cidade Nova (43).
Número de focos por bairro:
- Vila Maria: 23
- Quinta: 22
- Povo Novo: 17
- São Miguel: 16
- Linha do Parque: 12
- São João/Recreio: 9
- Prado: 8
- Bolaxa: 6
- Bernadeth: 6
- Junção: 6
- Municipal: 6
- Buchholz: 6
- Vila Militar: 6
- Lar Gaúcho/Navegantes: 4
- Hidráulica: 4
- Aeroporto: 3
- Campus da Furg: 2
- Parque Marinha: 2
- Cassino: 2
- Mangueira: 2
- Porto Novo: 1
- Castelo Branco: 1
- Cibrazém: 1
- Orla: 1
- Santa Rosa: 1
- Jardim do Sol: 1
- Trevo: 1
- Senandes: 1
- Querência: 1
- Barra: 1
- Atlântico Sul: 1
Orientações para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti
- Mantenha caixas d’água bem fechadas, com tampa e tela.
- Evite pratinhos em vasos de plantas.
- Guarde pneus em locais cobertos e secos ou descarte em ecopontos, como no bairro São Luiz Gonzaga.
- Mantenha piscinas limpas e tratadas.
- Descarte o lixo corretamente, respeitando os dias e horários de coleta.