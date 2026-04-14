Rio Grande confirma primeiro caso de dengue em 2026 e registra aumento de focos do mosquito

Cidade soma 337 focos ativos do Aedes aegypti, segundo boletim da Secretaria de Saúde. Jean Pimentel / Agencia RBS

A Secretaria de Saúde de Rio Grande confirmou o primeiro caso de dengue em 2026 no município. Trata-se de uma mulher de 30 anos, conforme informado pela prefeitura.

Segundo a pasta, a infecção é autóctone, ou seja, foi contraída dentro do próprio município. O caso foi identificado na região entre os bairros Cidade Nova e Linha do Parque, sem divulgação do local exato.

Além do caso confirmado, há um caso suspeito que ainda aguarda análise laboratorial.

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De acordo com o boletim de monitoramento divulgado nesta terça-feira (14), em um período de sete dias, foram registrados 53 novos focos do mosquito Aedes aegypti, elevando o total para 337 focos ativos na cidade.

O bairro Centro concentra o maior número de focos, com 70 registros, seguido pelo Distrito Industrial (51) e Cidade Nova (43).

Número de focos por bairro:

Vila Maria: 23

Quinta: 22

Povo Novo: 17

São Miguel: 16

Linha do Parque: 12

São João/Recreio: 9

Prado: 8

Bolaxa: 6

Bernadeth: 6

Junção: 6

Municipal: 6

Buchholz: 6

Vila Militar: 6

Lar Gaúcho/Navegantes: 4

Hidráulica: 4

Aeroporto: 3

Campus da Furg: 2

Parque Marinha: 2

Cassino: 2

Mangueira: 2

Porto Novo: 1

Castelo Branco: 1

Cibrazém: 1

Orla: 1

Santa Rosa: 1

Jardim do Sol: 1

Trevo: 1

Senandes: 1

Querência: 1

Barra: 1

Atlântico Sul: 1

Orientações para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti

Mantenha caixas d’água bem fechadas, com tampa e tela.

Evite pratinhos em vasos de plantas.

Guarde pneus em locais cobertos e secos ou descarte em ecopontos, como no bairro São Luiz Gonzaga.

Mantenha piscinas limpas e tratadas.

Descarte o lixo corretamente, respeitando os dias e horários de coleta.