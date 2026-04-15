Saúde

Síndromes respiratórias 
Notícia

Pronto-Socorro de Pelotas opera com 110% de ocupação e registra aumento na demanda

Alta procura por atendimentos está relacionada a doenças respiratórias, cardiovasculares e outras complicações clínicas

Gabriel Veríssimo

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