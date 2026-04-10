Prefeitura formaliza parceria com Grupo Hospitalar Conceição para gestão do novo Pronto Socorro de Pelotas

Acordo estabelece a cooperação técnica entre o município e o GHC, que ficará responsável pela gestão e operação da unidade. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A prefeitura de Pelotas formalizou, nesta sexta-feira (10), a parceria com o Grupo Hospitalar Conceição para a gestão do novo Hospital de Pronto Socorro (HPS) do município. O convênio foi assinado em Porto Alegre pelo prefeito Fernando Marroni e pelo presidente do grupo, Gilberto Barichello.

O acordo estabelece a cooperação técnica entre o município e o GHC, que ficará responsável pela gestão e operação da unidade. A previsão é que o hospital entre em funcionamento em junho.

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Com estrutura voltada ao atendimento de urgência e emergência, o HPS terá 121 leitos clínicos, 20 de UTI e cinco salas cirúrgicas, atendendo não apenas Pelotas, mas também outros 22 municípios da Região Sul.

Hospital está na fase final de preparação

As obras do hospital estão em fase final, enquanto avançam os preparativos para início das atividades. Equipamentos como tomógrafo, autoclaves, termodesinfectoras e raio-x digital já estão disponíveis para instalação.

Além disso, equipes do GHC trabalham no planejamento de áreas internas, como farmácias, postos de enfermagem, almoxarifado e recepção.

Segundo o presidente do grupo, a atuação no município busca garantir atendimento regional qualificado.

Gestão e contratações

O convênio também prevê a criação de uma fundação pública municipal para gerir os 348 servidores, atualmente vinculados ao Pronto Socorro de Pelotas (PSP).

Paralelamente, o GHC deve realizar contratações emergenciais para ampliar a equipe e viabilizar o funcionamento inicial do hospital. Em um segundo momento, a tendência é de abertura de concursos públicos.

Parceria foi anunciada em 2025

A definição de que o GHC assumiria a gestão do HPS foi anunciada em dezembro do ano passado, durante agenda do Ministério da Saúde em Porto Alegre. Desde então, equipes do grupo e da prefeitura atuam na preparação da unidade.

Para a Secretaria Municipal de Saúde, a formalização da parceria representa um avanço na implantação do hospital, que deve operar com atendimento 100% pelo SUS e funcionamento 24 horas.

A expectativa é que o novo HPS ajude a absorver a demanda por atendimentos de urgência e emergência na região, ampliando a capacidade da rede pública de saúde no sul do Estado.



