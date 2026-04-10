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Prefeitura formaliza parceria com Grupo Hospitalar Conceição para gestão do novo Pronto Socorro de Pelotas

Convênio assinado nesta sexta-feira prevê início das operações em junho e atendimento para 23 municípios da região

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