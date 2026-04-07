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Prefeitura busca no Ministério da Saúde reforço financeiro para a Santa Casa de Rio Grande

Hospital acumula atrasos nos pagamentos de 80 médicos e enfrenta risco de paralisação caso situação não seja resolvida

Laura Cosme

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