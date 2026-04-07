Prefeitura busca no Ministério da Saúde reforço financeiro para a Santa Casa de Rio Grande

Na próxima semana, uma comitiva do Ministério da Saúde deve visitar o hospital para realizar um diagnóstico da situação financeira. Santa Casa de Rio Grande / divulgação

Representantes do município de Rio Grande participaram, nesta terça-feira (7), de uma reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, para tratar da ampliação e repactuação de recursos destinados à Santa Casa do Rio Grande.

A agenda ocorre em meio a um cenário de crise financeira enfrentado pelo hospital, que acumula atrasos no pagamento de cerca de 80 médicos desde novembro do ano passado.

Na reunião, que contou com a presença da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, e de representantes do Ministério da Saúde, foi discutida a ampliação do teto Média e Alta Complexidade (MAC), que define o volume de recursos federais repassados para serviços hospitalares.

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Além disso, foi debatida a realização de um diagnóstico detalhado da situação financeira da instituição.

O objetivo é viabilizar a habilitação de novos serviços e ampliar a oferta assistencial, o que pode resultar em aumento de repasses do Fundo Nacional de Saúde.

Segundo a prefeita Darlene Pereira, na próxima semana uma equipe técnica da pasta irá se reunir com a direção da Santa Casa e analisar documentos financeiros da instituição. A expectativa é de que, após a visita, seja publicada uma portaria oficializando o aumento de recursos.

Crise financeira e risco de paralisação

A mobilização por mais recursos ocorre em meio a uma situação considerada delicada no hospital. Cerca de 80 médicos do corpo clínico avaliam a possibilidade de paralisação ou desligamento em massa dentro de 30 dias, devido ao atraso nos pagamentos.

De acordo com o Sindicato Médico de Rio Grande (Simerg), os profissionais não recebem integralmente desde novembro do ano passado, quando foi pago apenas 50% dos honorários. Os médicos atuam no modelo de Pessoa Jurídica (PJ), o que, segundo a entidade, pode resultar em demissões em caso de paralisação.

Em nota oficial, a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande reconheceu a legitimidade das reivindicações e lamentou os atrasos. A instituição atribui o déficit mensal à insuficiência de repasses e à falta de recomposição do teto MAC.