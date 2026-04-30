Pelotas já aplicou mais de 32 mil doses contra gripe

Público-alvo é composto por cerca de 161 mil pessoas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pelotas segue com a vacinação de grupos prioritários contra a gripe (influenza). Conforme dados do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 32.581 doses foram aplicadas entre 28 de março e quarta-feira (29).

O público-alvo da campanha no município é de cerca de 161 mil pessoas.

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A vacinação ocorre nas 51 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Pelotas. Entre os grupos prioritários, os idosos com mais de 60 anos concentram o maior número de aplicações: foram 19.987 doses, de um total previsto de 71.763.

Entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, foram aplicadas 2.116 doses, diante de uma estimativa de 18.723. Já entre gestantes, 545 receberam a vacina, de um total previsto de 2.213.

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A vacinação para o público geral ainda não tem data definida. Segundo a prefeitura, a ampliação depende do envio de novas doses e da redução da procura entre os grupos prioritários.

No momento, o estoque central da Vigilância em Saúde está zerado, já que todas as doses recebidas foram distribuídas às unidades.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Vera Neto, uma nova remessa deve chegar entre o fim desta semana e o início da próxima.

— Estamos começando bem melhor do que no ano passado, as pessoas já estão mais conscientes. Acho que está havendo uma conscientização, uma reavaliação daquela negação à vacina — diz.

Cobertura vacinal

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Em 2024, 73.400 pessoas foram vacinadas em Pelotas. Em 2025, o número subiu para pouco mais de 110 mil.

A meta para 2026 é imunizar 50% da população total do município.

Neste momento, a campanha contempla exclusivamente grupos prioritários, como crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos, gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com deficiência, população privada de liberdade, pessoas com comorbidades, forças armadas e de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e funcionários dos Correios, entre outros.

Segundo o Ministério da Saúde, a composição da vacina é atualizada anualmente com base nas cepas do vírus com maior circulação.

A vacinação pode ser feita em qualquer UBS do município, sem restrição territorial, independentemente do bairro de residência.

Doses aplicadas por grupo (até 29/4)

Idosos com 60 anos ou mais: 19.987 (previsão de 71.763)

19.987 (previsão de 71.763) Comorbidades: 2,259 (previsão de 17.960)

2,259 (previsão de 17.960) Trabalhadores da Saúde: 2.536 (previsão de 22.541)

2.536 (previsão de 22.541) Crianças menores de seis anos: 2.116 (previsão de 18.723)

2.116 (previsão de 18.723) Trabalhadores da Educação: 619 (previsão de 5.663)

619 (previsão de 5.663) Gestantes: 545 (previsão de 2.213)



