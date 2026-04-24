Pelotas confirma primeiro caso de febre Chikungunya de 2026

Pelotas confirmou, nesta semana, o primeiro caso de febre chikungunya em 2026. De acordo com a Vigilância em Saúde, trata-se de um caso importado, ou seja, o paciente reside no município, mas contraiu a doença em outra cidade.
A identidade do paciente e o local onde ocorreu a infecção não foram divulgados. Segundo a prefeitura, ao longo de 2025, Pelotas registrou apenas um caso confirmado da doença, no mês de março.
Assim como a dengue, a chikungunya é uma arbovirose transmistida pelo mosquito Aedes aegypti e provoca dores de cabeça e manchas no corpo. No entanto, é considerada mais grave por atingir articulações e provocar inchaço nas mãos e pés.
Sintomas da chikungunya
- Febre alta de início rápido
- Dores intensas nas articulações de pés, mãos, dedos, tornozelos e pulsos também de início repentino
- Edema (inchaço) nas articulações (geralmente as mesmas afetadas pela dor intensa)
- Dor nas costas
- Dores musculares
- Manchas vermelhas pelo corpo
- Coceira na pele, que pode ser generalizada, ou localizada apenas nas palmas das mãos e plantas dos pés
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Conjuntivite não-purulenta
- Náuseas e vômitos
- Dor de garganta
- Calafrios
- Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças)
A doença se desenvolve em três fases. A fase aguda ou febril dura entre cinco e 14 dias. A fase pós-aguda pode se estender de 15 a 90 dias. Já a fase crônica é caracterizada pela permanência dos sintomas por mais de 90 dias após o início do quadro.
Segundo as autoridades de saúde, em mais de 50% dos casos a dor nas articulações pode se tornar crônica e persistir por anos.
Dengue e notificações
Conforme o relatório semanal do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Pelotas registrou 1.754 focos de mosquitos transmissores da dengue neste ano. Desse total, 148 foram notificados por moradores.
O levantamento aponta ainda que 100 casos suspeitos de dengue foram descartados, enquanto outros 40 seguem em investigação.
Em relação à chikungunya, foram registradas 98 notificações no município. Destas, 75 foram descartadas e 22 permanecem em análise pelas equipes de saúde.
As visitas domiciliares realizadas por agentes de saúde continuam ocorrendo em Pelotas, com ações de vistoria e orientação preventiva para evitar criadouros do mosquito transmissor das doenças.
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