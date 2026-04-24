Pelotas confirma primeiro caso de febre Chikungunya de 2026

Doença foi contraída fora da cidade de Pelotas. Apu Gomes / AFP

Pelotas confirmou, nesta semana, o primeiro caso de febre chikungunya em 2026. De acordo com a Vigilância em Saúde, trata-se de um caso importado, ou seja, o paciente reside no município, mas contraiu a doença em outra cidade.

A identidade do paciente e o local onde ocorreu a infecção não foram divulgados. Segundo a prefeitura, ao longo de 2025, Pelotas registrou apenas um caso confirmado da doença, no mês de março.

Assim como a dengue, a chikungunya é uma arbovirose transmistida pelo mosquito Aedes aegypti e provoca dores de cabeça e manchas no corpo. No entanto, é considerada mais grave por atingir articulações e provocar inchaço nas mãos e pés.

Leia Mais Rio Grande totaliza 390 focos do mosquito da dengue em 2026

Sintomas da chikungunya

Febre alta de início rápido

Dores intensas nas articulações de pés, mãos, dedos, tornozelos e pulsos também de início repentino

Edema (inchaço) nas articulações (geralmente as mesmas afetadas pela dor intensa)

Dor nas costas

Dores musculares

Manchas vermelhas pelo corpo

Coceira na pele, que pode ser generalizada, ou localizada apenas nas palmas das mãos e plantas dos pés

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Conjuntivite não-purulenta

Náuseas e vômitos

Dor de garganta

Calafrios

Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças)

A doença se desenvolve em três fases. A fase aguda ou febril dura entre cinco e 14 dias. A fase pós-aguda pode se estender de 15 a 90 dias. Já a fase crônica é caracterizada pela permanência dos sintomas por mais de 90 dias após o início do quadro.

Segundo as autoridades de saúde, em mais de 50% dos casos a dor nas articulações pode se tornar crônica e persistir por anos.

Dengue e notificações

Conforme o relatório semanal do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Pelotas registrou 1.754 focos de mosquitos transmissores da dengue neste ano. Desse total, 148 foram notificados por moradores.

O levantamento aponta ainda que 100 casos suspeitos de dengue foram descartados, enquanto outros 40 seguem em investigação.

Em relação à chikungunya, foram registradas 98 notificações no município. Destas, 75 foram descartadas e 22 permanecem em análise pelas equipes de saúde.

As visitas domiciliares realizadas por agentes de saúde continuam ocorrendo em Pelotas, com ações de vistoria e orientação preventiva para evitar criadouros do mosquito transmissor das doenças.



