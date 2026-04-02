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Pelotas confirma novos casos de dengue e focos do mosquito crescem 237% em março

Notificações de suspeita da doença também apresentam alta; equipes de saúde intensificam aplicação de inseticidas em bairros como Três Vendas e Fragata

Igor Islabão

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