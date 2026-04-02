Pelotas confirma novos casos de dengue e focos do mosquito crescem 237% em março

Recomendação principal é que os moradores realizem vistorias semanais em locais que acumulem água, como vasos de plantas, pneus, calhas e lonas. witsawat / stock.adobe.com

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou, nesta quinta-feira (2), dois novos casos de dengue em Pelotas. Com o registro, o município soma seis diagnósticos positivos em 2026. Embora o volume absoluto seja considerado baixo em comparação a outras regiões do Estado, o avanço da infestação do mosquito Aedes aegypti e o aumento das notificações de suspeita — que somam 18 em investigação — ligam o alerta das autoridades sanitárias.

De acordo com o relatório semanal do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), a cidade identificou 1.317 focos do transmissor desde o início do ano. O dado mais alarmante refere-se ao mês de março, que registrou um salto de 237% no surgimento de novos criadouros, em relação a fevereiro, quando 257 focos foram registrados.

Ações de combate

Diante do cenário, o Departamento de Vigilância em Saúde intensificou o cronograma de vistorias e bloqueios. As equipes utilizam o inseticida Fludora em visitas a residências situadas em áreas com concentração de focos, além da aplicação do Cielo em vias públicas.

Leia Mais Rio Grande registra aumento de focos do mosquito da dengue e baixa procura por vacina entre jovens

Agentes de saúde mantêm as visitas domiciliares para orientação e inspeção de pátios. A recomendação principal é que os moradores realizem vistorias semanais em locais que acumulem água, como vasos de plantas, pneus, calhas e lonas.