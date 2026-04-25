Médicos da Santa Casa de Rio Grande suspendem demissão coletiva; categoria segue em negociação

Após o encontro, as tratativas avançaram e uma nova reunião foi marcada para segunda-feira (27). Divulgação / Santa Casa do Rio Grande

A demissão coletiva de cerca de 80 médicos da Santa Casa do Rio Grande, prevista para este domingo (26), foi suspensa. Uma nova rodada de negociações na tarde de sexta-feira (24) reuniu representantes do hospital, do Sindicato Médico do Rio Grande (Simerg), dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além de integrantes dos governos estadual e federal.

Com o avanço das tratativas, uma nova reunião foi agendada para segunda-feira (27). O impasse ocorre devido ao atraso nos honorários: em novembro do ano passado, os profissionais receberam apenas 50% dos valores devidos e, desde então, não houve novos repasses.

Segundo o presidente do Simerg, Sandro Oliveira, a categoria será consultada antes de qualquer decisão definitiva sobre a proposta apresentada.

— Segunda-feira vamos nos reunir com os médicos para definir se aceitam ou não a proposta, mas não haverá paralisação a partir de domingo — afirma Oliveira.

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Incerteza entre o corpo clínico

Apesar do anúncio do sindicato, o clima ainda é de cautela. Profissionais ouvidos pela reportagem, que preferiram não se identificar, relataram que a situação ainda não está clara e que aguardam detalhes sobre os termos discutidos na sexta-feira.

Atualmente, os médicos prestam serviço à instituição como Pessoa Jurídica (PJ). Em assembleia realizada no final de março, a categoria decidiu que a manutenção dos atendimentos era insustentável sem a regularização dos pagamentos. Pelo modelo de contrato, a interrupção das atividades configura demissão coletiva.

Até o momento, as informações sobre as propostas discutidas, no entanto, não foram detalhadas e deverão ser apresentadas ao corpo clínico na reunião marcada para segunda-feira.

Posicionamento do Hospital

Em nota, a Santa Casa do Rio Grande confirmou que os serviços serão mantidos normalmente. A instituição destacou que o prazo de paralisação foi prorrogado devido ao "avanço nas tratativas e das deliberações conjuntas que envolvem o Estado, a União e o Município".

Confira na íntegra:

"Diante do avanço nas tratativas e das deliberações conjuntas que envolvem o Estado, a União e o Município, além do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, o prazo de paralisação do serviço previsto para este sábado (25), anteriormente estabelecido pelo corpo clínico, foi prorrogado.

Com isso, a Santa Casa manterá suas atividades normalmente, enquanto aguarda os próximos desdobramentos das negociações, previstos para a próxima semana.