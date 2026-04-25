Saúde

Atrasos salariais
Notícia

Médicos da Santa Casa de Rio Grande suspendem demissão coletiva; categoria segue em negociação

Em novembro do ano passado, os profissionais receberam 50% dos honorários e, desde então, não houve novos repasses

Laura Cosme

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