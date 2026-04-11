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Mais de 800 bebês já são acompanhados em nova fase de estudo realizado em Pelotas

Levantamento da UFPel indica redução no ritmo de natalidade na cidade em relação à última pesquisa; tendência acompanha cenário nacional

Gabriel Veríssimo

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