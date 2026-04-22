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Mais de 300 mulheres recebem implante contraceptivo gratuito em Rio Grande: “Era algo, financeiramente, pouco acessível”

Dispositivo de longa duração amplia assistência e tem alta procura na rede pública; município já utilizou metade do estoque de 670 unidades do SUS

Joanna Manhago

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