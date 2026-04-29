Saúde

Saúde em alerta
Notícia

Internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave crescem 11,8% em menos de duas semanas em Rio Grande

Entre 16 e 25 de abril, internações subiram para 123 casos, com letalidade hospitalar de 10,5%

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS