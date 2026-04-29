Internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave crescem 11,8% em menos de duas semanas em Rio Grande

Entre os 123 casos hospitalizados em Rio Grande, 91 foram classificados como SRAG não especificada, 13 por Influenza, nove por Covid-19, nove por Vírus Sincicial Respiratório e um por Rinovírus. André Ávila / Agencia RBS

O número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentou em 11,8% em Rio Grande. A doença é caracterizada por quadros respiratórios graves que exigem hospitalização e podem ser causados por vírus como Influenza, Covid-19, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus e outros agentes infecciosos.

Durante o período de 16 a 25 de abril, o total de hospitalizações passou de 110 para 123 casos. Os dados constam na última edição do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SMS), divulgados nesta quarta-feira (29).

Entre os 123 pacientes hospitalizados em Rio Grande, 91 foram classificados como SRAG não especificada, 13 por Influenza, nove por Covid-19, nove por Vírus Sincicial Respiratório e um por Rinovírus.

Taxa de mortalidade

Conforme a secretaria de Saúde, 13 pessoas já morreram em decorrência da doença. A taxa de mortalidade é de 6,8 mortes por 100 mil habitantes, enquanto a letalidade hospitalar é de 10,5%, índice que representa a proporção de mortes entre os pacientes internados.

Em relação aos 13 óbitos contabilizados no município, 46,2% ocorreram em casos de SRAG não especificada, 23,1% por Rinovírus, 15,4% por Influenza e 15,4% por Covid-19.

O boletim também informa que 32,6% dos pacientes hospitalizados por SRAG no município precisaram de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No levantamento anterior, divulgado no dia 16 de abril, esse percentual era de 29,6%.

Perfil dos pacientes

O perfil dos internados mostra leve predominância masculina, com 51,6% dos casos, enquanto mulheres representam 48,4%.

O boletim aponta ainda maior concentração de internações entre idosos com 60 anos ou mais, seguidos por adultos de 18 a 59 anos e crianças de 0 a 4 anos.

Internações podem impactar leitos nos leitos do município

O aumento de internações acende alerta para a demanda por atendimentos e possível impacto nos leitos do município.

Segundo Debora Rodrigues, superintendente da Atenção Especializada, nos últimos meses houve crescimento na procura por casos respiratórios, mas sem sobrecarga na rede.

— As UPAs são a maior porta de entrada da população e a gente fica sempre atento. Já percebemos um pequeno aumento na busca por atendimentos respiratórios, mas até o momento está gerenciável — afirma.

Conforme a superintendente, a principal estratégia para evitar agravamento do cenário é ampliar a vacinação.

— A gente precisa investir pesado em vacinação, principalmente idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades — enfatiza.

Vacinação

Na vacinação contra Influenza, a cobertura entre grupos prioritários alcançou 17,9% do público-alvo e 32% do total previsto. Entre os idosos, a cobertura é de 37,2%; entre crianças de seis meses a seis anos, 15,5%; e entre gestantes, 17,9%.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos causados por doenças respiratórias.