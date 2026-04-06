Furg participa de estudo internacional que investiga avanço da tuberculose em regiões de fronteira

Iniciativa, que leva o título Observatory for Genomic Surveillance of Tuberculosis Transmission and Migration in Europe and Latin America (Observe TB), reúne instituições da Europa e da América Latina. stockdevil / stock.adobe.com

A circulação da tuberculose entre países da América Latina e da Europa está no foco de uma pesquisa internacional que conta com a participação da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). O estudo busca entender como a doença se espalha em regiões de fronteira e de que forma a bactéria tem reagido aos tratamentos.

O projeto reúne instituições de diferentes países e aposta na chamada vigilância genômica — técnica que permite mapear o DNA da bactéria para identificar padrões de transmissão.

No Brasil, a iniciativa tem apoio do Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen-RS) e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). A previsão é de duração de três anos.

Transmitida pelo ar, a tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis e atinge principalmente os pulmões. A doença tende a avançar em contextos de vulnerabilidade social e entre pessoas com baixa imunidade.

Leia Mais Sintomas da tuberculose: saiba como identificar a doença

— A tuberculose é uma doença oportunista, que acomete principalmente pacientes com outras debilidades, como HIV ou câncer. A população em situação de rua também está entre as mais atingidas — afirma a superintendente da Vigilância em Saúde, Michele Menezes.

Análise de amostras e circulação da doença

Em Rio Grande, a pesquisa é conduzida pelo Laboratório de Micobactérias da Furg. O trabalho envolve a análise de amostras coletadas em áreas consideradas estratégicas, como as fronteiras sul e oeste do Estado.

A partir dessas amostras, os pesquisadores realizam o sequenciamento genético da bactéria para identificar possíveis conexões entre casos registrados em diferentes países.

— A ideia é verificar se existem linhagens semelhantes circulando entre Brasil, Uruguai e Argentina, o que pode indicar transmissão entre essas regiões — explica o professor Pedro Almeida da Silva, da Furg.

Além de mapear a circulação da doença, o estudo também acompanha a resistência aos antimicrobianos, um dos principais desafios no combate à tuberculose.

Parte do sequenciamento é feita em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto. Depois disso, os dados retornam para análise detalhada.

— O sequenciamento é uma etapa importante, mas o mais complexo é interpretar esses dados. Isso exige conhecimento especializado e ferramentas de bioinformática — diz o pesquisador.

Leia Mais A importância da BCG, vacina aplicada após o nascimento e que previne casos de tuberculose

Cidade está entre áreas prioritárias

O avanço da doença ajuda a explicar por que Rio Grande é considerada uma área prioritária para monitoramento no Estado.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o município está entre aqueles com maior carga de tuberculose no Rio Grande do Sul. O critério inclui cidades que registraram ao menos 100 casos novos em um único ano nos últimos cinco anos.

Na região da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, apenas Pelotas e Rio Grande concentram mais da metade dos casos.

Dados divulgados pela SES indicam que a cidade registrou 243 casos em 2024, com incidência de 126,62 por 100 mil habitantes — quase o dobro da média estadual e nacional. Em 2025, até agosto, já eram 165 casos confirmados.

— A incidência aqui é muito alta, o que reforça a necessidade de monitoramento constante. Além disso, Rio Grande também é referência em HIV/Aids, o que aumenta o risco de desenvolvimento da doença — afirma o pesquisador.

As amostras analisadas pela Furg chegam principalmente do Hospital Universitário e do Lacen-RS, que centraliza materiais de diferentes regiões do Estado.

Leia Mais Porto Alegre terá centro de referência para tuberculose e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

Cooperação internacional

O estudo integra uma iniciativa internacional que reúne países da Europa, América Latina e Caribe. A proposta é ampliar o conhecimento sobre a dinâmica da tuberculose e apoiar estratégias de controle.

— Esse tipo de cooperação permite entender melhor como a doença circula e contribui para a formulação de políticas públicas mais eficazes — conclui Pedro Almeida.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.